Oppo Reno İnceleme
4999 TL'lik Oppo Reno ne kadar iyi, iyi ve kötü yanları neler, satın alınır mı? İşte detaylı Oppo Reno incelemesi!
- Ercan Uğurlu
Evet, son dönemde üstten açılır kameralı, yani pop-up kameralı telefon modelleri görmeye başladık. Reno modelinde üstten sürgülü kamera yapısını kullanan Oppo, gelecek modellerinde ise tamamen ekran altına entegre yapıda kameraları kullanacak. Bununla ilgili kısa bir süre önce bir video yayınlamıştı hatırlarsanız. Öte yandan Xiaomi de keza ilgili bir video yayınlamıştı. Bugün inceleyeceğimiz Oppo Reno ise, sürgülü kamera sistemiyle dikkat çeken bir model oluyor. Telefon için alametifarikasını bununla yarattığını söylemek güç değil. Peki, diğer özellikleri neler? Şimdi yavaş yavaş incelemeye başlayalım.
Tasarım
Oppo Reno, tasarımıyla güzel görünen bir model oluyor. Elimizde yeşil renkli modeliyle bulunan telefon mat yüzeye sahip. Ancak burada farklı katmanlardan oluşan bir yüzey tasarlayan mühendisler, böylece yüzeyin ışık altında renk oyunu yapmasını sağlamış.
Yanlardan hafif kavisli olan telefonun kalınlığı 9 mm. Bu boyutla muadillerine oranla biraz kalın olduğunu kabul etmek gerek, fakat kavisler sayesinde bu pek hissedilmiyor. Telefonun ağırlığı da 185 gram.
Oppo Reno'nun arka yüzeyi yekpare. Yani kamera modülleri tamamen yüzeyin altına yerleştirilmiş. Böylece bir kamera çıkıntısı yok. Ancak kameranın altında nokta şeklinde bir çıkıntı var ki, Oppo buna O-Dot adını veriyor. Bu küçük noktacık, telefonu düz bir zemine bıraktığınızda veya telefon yere düştüğünde, kameraların zarar görmesini engellemek için düşünülmüş.
Ön tarafa geldiğimizde de yekpare bir ekranla karşılaşıyoruz. Telefonun parmak izi sensörü ekranın altına entegre edilmiş. Çalışma hızı da gayet etkileyici. Ayrıca yüz tanıma özelliğinin de telefonda olduğunu söyleyelim.
Bu arada ekranın detaylarına geleceğiz, ancak bu noktada şunu belirtelim: Telefonun ekranında halihazırda bir koruyucu bant var. Ayrıca kutu içeriğinde de bir silikon kılıf yer alıyor. Bunlar Oppo Reno'ya dair sevindirici detaylar oluyor.
Telefonun çevresine bakalım. Üst kenarda kamera adımında daha detaylı bahsedeceğimiz sürgülü kamerayı görüyoruz. Sağ tarafta güç butonu bulunurken, sol yanda ise güç ve SIM kart yuvası yer alıyor. SIM kart çekmecesinde microSD kart için ek alan yok. Yani bu telefonun hafızasını genişletemiyorsunuz. Ayrıca çift SIM kart desteği de yok.
Oppo Reno'nun alt kısmına baktığımızda da burada USB-C portu, kulaklık girişi ve hoparlör mazgalını buluyoruz. Bu arada bu hoparlörün tek taraflı konumlandırıldığını söylemek lazım ki bu telefonun önemli eksilerinden biri oluyor. Evet, Oppo Reno'da stereo hoparlör ne yazık ki bulunmuyor.
Tasarım kısmında bahsetmemiz gereken bir diğer eksiklik ise, yine ne yazık ki herhangi bir su korumasının da Oppo Reno'da olmaması. Suya ve toza karşı dirençli yapıda olduğunu kanıtlayacak bir sertifika bu telefonda yer almıyor. Bu nedenle Oppo Reno'yu satın almayı düşünüyorsanız, sudan kaçınmanız gerekecek.
Ekran
Gelelim şimdi Oppo Reno'nun ekranına. Oppo Reno, neredeyse tam boyutlu bir ekrana sahip. Herhangi bir çentik yok, altta menü tuşları için ayrılmış alan yok, kenar çerçeveleri de gayet ince. Bu anlamda oldukça geniş bir görüntü sağlamasıyla bakıldığında etkileyici bir telefon oluyor.
Bu telefonda 6.4 inç boyutunda bir ekran kullanan Oppo, panel olarak da AMOLED'i tercih etmiş. Böylece renkler oldukça doygun, kontrast seviyesi yüksek ve parlaklık değeri de gayet makul bir ekran çıkmış ortaya. 402 ppi piksel yoğunluğuna sahip olan ekranın çözünürlüğü ise 1080x2340 piksel.
19.5:9 görüntü oranı sunan ekran, Gorilla Glass 6 ile korunuyor. Ayrıca az önce de bahsettğimiz gibi üzerinde halihazırda bir koruma filmi bulunması, telefona ekstra dayanıklılık katıyor.
İşletim Sistemi
Oppo Reno, Android 9 işletim sistemi kullanan bir telefon. Arayüz olarak da ColorOS 6 kullanılıyor. Sade ve kullanışlı olan bu arayüzde rahatlıkla hareket edebiliyorsunuz. Daha önce kullanmayanlar kolaylıkla alışabileceklerdir kanısındayız.
Standart olarak menü çekmecesiyle gelen arayüz, isterseniz bu çekmeceyi kapatmanıza olanak tanıyor. Bu ayarı Ana Ekran ayarları kısmından halledebiliyorsunuz. Yine buradan ekrana kaç uygulama sığacağını ayarlayabilir, tema ve duvar kağıdını değiştirebilirsiniz.
Telefonda Smart Assistant adında bir bölüm bulunuyor. Telefonun ekranını sağa çekerek buraya ulaşabiliyorsunuz. Bu alanda sizinde ekleyebileceğiniz hızlı erişmek isteyeceğiniz bölümleri yerleştirebiliyorsunuz.
Yine Oppo Reno'nun arayüzüne ilişkin bahsedebileceğimiz bir diğer nokta da Oyun Alanı kısmı. Telefona yüklediğiniz tüm oyunlar burada yer alırken, ayrıca oyunlara ilişkin optimizasyonu da buradan kolayca yapabiliyorsunuz.
Altta yer alan Rekabetçi Mod seçeneğinden ister oyunların gafik performansını arttırabilir, isterseniz telefonu dengeli modda çalıştırabilirsiniz. Eğer piliniz zayıfsa düşük güç tüketim modunda da yine oyun oynayabilirsiniz.
Teknik Kadro ve Performans
Oppo Reno, amiral statüsünde yer alan bir telefon değil. Amiral gemisi konumunda olan model Oppo Reno 10x zoom modeli olurken, Oppo Reno ise daha çok orta – üst segmente yerleşiyor. Zira Oppo Reno'nun işlemcisi Snapdragon 710. 10nm mimari yapısında olan bu işlemci, 8 çekirdek bulunduruyor. 2 çekirdeği 2.2 GHz frekansında çalışırken, verimlilik odaklı 6 çekirdekse 1.7 GHz frekansında çalışıyor.
Telefonun grafik işlemcisi Adreno 616. RAM olarak ise elimizdeki modelde 6 GB kapasitesinde RAM yer alıyor. Telefonun dahili hafızası ise 256 GB gibi oldukça geniş bir alan. Bu anlamda telefon için herhangi bir microSD karta ihtiyaç duymayacaksınız.
Teknik kadrodan bahsettik. Peki, telefon bununla nasıl bir performans gösteriyor? Genel kullanım neticesinde gayet akıcı bir çalışma performansı gösteren telefon, oyunlarda da akıcı bir deneyim yaşatıyor. PUBG oynadığımız senaryoda, her ne kadar en yüksek grafik detaylarında olmasa da HD ayarda akıcı bir oyun performansı alabiliyorsunuz. Peki, sentetik test sonuçları ne alemde? Şimdi ona da bir bakalım.
Sentetik testlerimizde aldığımız sonuçlar, Oppo Reno'nun 4999 TL'lik fiyatını da düşündüğümüzde -elbette işlemciye de bağlı olarak- etkileyici değil doğrusu. Geekbench'ten tek çekirdek skoruyla 1474 puan toplayan Oppo Reno, çoklu çekirdek skoruyla da 5971 puan alıyor.
AnTuTu Benchmark'a baktığımızda ise telefonun bu testten de 156382 puan topladığını görüyoruz.
Açıkçası bu skorlar 5000 TL fiyatla gelen Oppo Reno için düşündürücü. Zira fiyat olarak muadil modellerde hemen hemen iki katı performans görmek mümkün. Bu anlamda Oppo Reno'nun fiyatı oldukça yüksek. Karşısında çok ciddi rakipleri var.
Öte yandan telefonda herhangi bir kablosuz şarj desteği bulunmadığını da söylemek lazım. Bu da rakipleri karşısında ciddi bir eksi oluyor Oppo Reno için.
Oppo Reno'nun bataryası 3765 mAh kapasitesinde. Bu batarya normal kullanımda gün boyu rahat yetiyor. Ayrıca kutusunda 20W'lık hızlı şarj destekli bir adaptör yer aldığını da söyleyelim. Bu batarya ile telefonu yaklaşık 1,5 saat içinde tam kapasite şarj edebiliyorsunuz.
Oppo Reno ile yapılan testleri ve oyun performansını hemen yukarıdaki videomuzda görebilirsiniz.
Kameralar
Başta da dediğimiz gibi, Oppo Reno sürgülü kamerasıyla alametifarikasını oluşturuyor. Onu pek çok rakibinden ayıran özelliği bu olurken, elbette benzer pop-up kameralı telefonlar da yok değil. Yalnız Oppo Reno'nun ön kamerasının açılışı oldukça etkileyici duruyor. Oppo'nun söylemine göre bu sürgülü yapı, 200 bin kez test edilmiş ve onaylamış. Ayrıca telefonun bu kamerası açıkken düşürürseniz, düşme esnasında zarar görmemesi için otomatik olarak kapandığını da söyleyelim.
Arayüzden ön kameraya geçtiğinizde, üst kenardan yavaşça ortaya çıkan kamera, 16 MP olarak konumlandırılmış. f/2.0 diyaframa sahip olan ön kamera, HDR fotoğraflar çekebiliyor, 1080p'de 30 kare video kaydı yapabiliyor.
Ön kameranın çekim performansından bahsedersek, ortaya güzel sonuçlar çıkarttığını söylemek zor değil. Yeterli ışıklı alanlarda ön kamera ile güzel selfie'ler çekebiliyorsunuz. Yalnız ışık koşullarının düşmesi, ön kamera açısından pek iyi olmuyor. Zira yer yer flu, grenli fotoğraflar çekebiliyor.
Arka kameralara geldiğimizde ise, burada yer alan çift kamera diziliminde ana kamera 48 MP ölçüsünde, ikinci kamera ise 5 MP ölçüsünde derinlik sensörü olarak çalışıyor. İkincil kamera sayesinde alan derinlikli fotoğraflar çekebiliyorsunuz ki bu çekimlerde ortaya güzel sonuçlar çıkıyor.
1x ve 2x zum seçeneği de bulunduran Oppo Reno, yapay zeka ile sahne tanılama yapabiliyor, ağır çekim, zaman atlamalı çekim ve panorama özelliklerini arayüzünde sunuyor. Ayrıca gece modu da bulunan telefonda, yine manüel seçenekler için uzman adında bir bölüm de hazır durumda.
Bu arada gece çekim modundan bahsetmişken, telefonun sürgülü kamerasının arkasında ek bir flaşın daha bulunduğunu söyleyelim. Eğer gece çekim yaparken flaş seçiminden Dolgu Işığı'nı aktifleştirirseniz, güçlü bir ışık elde edebiliyorsunuz.
Telefonun arka kamerasıyla video noktasında ise 4K'da 30 kare, Full HD'de ise 120 kareye kadar çekim imkanı tanıdığını da söyleyelim ve sonuç bölümüne geçelim.
Oppo Reno ile çekilen fotoğrafları hemen yukarıdaki videomuzda görebilirsiniz.
Sonuç
Oppo, Reno modeliyle güzel bir akıllı telefon ortaya çıkartmış. Sürgülü kamera mekanizmasıyla farklılaşan telefon, sahip olduğu bahsettiğimiz diğer özelliklerle de güzel bir model oluyor. Ancak fiyat olarak yanlış bir yere konumlandırıldığını düşünüyoruz. Zira bu telefon bir amiral gemisi değil. Karşısında ise, bu telefonda bulunmayan özellikleri de içeren modeller yer alıyor. Burada çok seçenek var. 4999 TL'lik fiyatı açısından direkt karşısına konumlanan modellerden bahsedersek Xiaomi Mi 9'un yer aldığını, Huawei P30'un bulunduğunu, Samsung tarafında da yine yakın fiyata Galaxy Note 9'un olduğunu söylemek lazım. Ayrıca Galaxy S10e de mevcut. Daha kurcalarsanız çok sayıda model çıkar. O anlamda Oppo'nun Reno için önemli bir fiyat revizyonuna gitmesi gerektiğini düşünüyoruz.
CHIP Online Notu: %79
Artılar
+ Geniş ve güzel ekran
+ Sürgülü kamera
+ Şık tasarım
+ İyi fotoğraf çekebiliyor
+ Ekran koruması & silikon kılıf
+ Hızlı çalışan parmak izi sensörü ve yüz tanıma
+ 802.11ac & Bluetooth 5
+ 3.5 mm kulaklık girişi
Eksiler
- 1080p@60fps video kaydı
- Stereo hoparlör bulunmuyor
- Kablosuz şarj yok
- Suya dayanıklılık yok
- Ön kamera gece çekim performansı
- Segmentine göre yüksek fiyat
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