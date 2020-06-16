Oscar ödül töreni koronavirüs nedeni ile ertelendi! İşte yeni tarih...

Birçok filmin çıkış tarihinin ertelemesine neden olan koronavirüs salgını Oscar törenleri de etkiledi. Sinema dünyasının en prestijli ödül töreni 93. Oscar ödülleri gecesinin 25 Nisan 2021'e ertelendiği belirtildi...

Oscar ödül töreni koronavirüs nedeni ile ertelendi! İşte yeni tarih...

Sinema dünyasının en saygın ödülü olarak görülen Oscar Ödülleri her yıl bir kere düzenleniyor. Ödüller, Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından veriliyor. Yeni tip koronavirüs Oscar ödül törenlerini de etkiledi.

OSCAR ÖDÜL TÖRENİ İÇİN YENİ TARİH 25 NİSAN 2021

93. Oscar ödülleri gecesi 28 Şubat 2021'de düzenlenmesi planlanmıştı. Ancak ödül gecesi Kovid-19 sebebiyle 25 Nisan 2021'e ertelendi.

Yapılan açıklamada, "Ödül tarihini uzatmakla, film yapımcılarına, filmlerini bitirip gösterime sokmaları için gerekli esnekliği sağladığımızı ümit ediyoruz" denildi.

ADAY GÖSTERME ARALIĞI DA UZATILDI

Yeni karar göre Oscar ödülleri için aday gösterme aralığı da uzatıldı. Normalde 31 Aralık 2020 tarihinde son aday gösterimlerini kabul edecek olan akademi, bu tarihi 1 Ocak 2021 ile 28 Şubat 2021 tarihleri arasında uzattı. Herkesin heyecanla beklediği en iyi film ve en iyi orijinal film müziği dallarında ise son aday gösterim tarihi 15 Şubat 2021.

OSCAR ÖDÜLLERİ EN SON 1981'DE ERTELENMİŞTİ

Oscar ödülleri gecesi en son 1981 yılında, dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan'a yönelik suikast girişimi nedeniyle 24 saat ertelenmişti.

AKADEMİ ÖDÜLLERİ KATEGORİLERİ

En İyi Film:1928'den beri
En İyi Yönetmen:1928'den beri
En İyi Kadın Oyuncu:1928'den beri
En İyi Erkek Oyuncu:1928'den beri
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu:1936'dan beri
En iyi Yardımcı Erkek Oyuncu:1936'dan beri
En İyi Kurgu :1935'ten beri
En İyi Özgün Senaryo:1940'tan beri
En İyi Uyarlama Senaryo:1928'den beri
En İyi Kısa Film:1931'den beri
En İyi Belgesel Film:1943'ten beri
En İyi Kısa Belgesel Film :1941'den beri
En İyi Sanat Yönetmeni:1928'den beri
En İyi Sinematografi:1928'den beri
En İyi Görsel Efekt:1939'dan beri
En İyi Kostüm:1948'den beri
En İyi Makyaj:1981'den beri
En İyi Orijinal Şarkı :1934'ten beri
En İyi Film Müziği:1934'ten beri
En İyi Ses Kurgusu:1963'ten beri
En İyi Ses Miksajı:1930'dan beri
En İyi Yabancı Film:1947'den beri
En İyi Kısa Animasyon Filmi :1931'den beri
En İyi Animasyon Filmi:2001'den beri

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