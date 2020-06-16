Oscar ödül töreni koronavirüs nedeni ile ertelendi! İşte yeni tarih...

Birçok filmin çıkış tarihinin ertelemesine neden olan koronavirüs salgını Oscar törenleri de etkiledi. Sinema dünyasının en prestijli ödül töreni 93. Oscar ödülleri gecesinin 25 Nisan 2021'e ertelendiği belirtildi...