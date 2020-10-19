Oyun Oynarken Karşısındakini "Taciz Edenlere" PlayStation 5 Kabusu

Oyun oynarken karşısındakini "taciz edenlere" çok kötü bir haberimiz var: PlayStation 5 üzerinde yapılan sesli görüşmeler, oyuncular tarafından kaydedilip Sony'ye "taciz kanıtı" olarak sunulabilecek.

  • Levent Öztürk
PlayStation 5, "tacizcilerin" kabusu olacak

PlayStation 5'in kullanıcı ara yüzünü geçtiğimiz günlerde gördük. Bu ara yüzde, gözden kaçmış olabilecek önemli bir yenilik de var: Sony, yeni nesil konsolunda online oyun oynarken "tacizi bildirmek" için bir yol ekliyor. Ortaya çıktığı üzere, oyun sırasında ses kaydı alıp, değerlendirme için Sony'ye gönderebiliyorsunuz.

Firma, Parti Güvenlik notunda "oyun partilerindeki ses kayıtlarınızın diğer kullanıcılar tarafından kaydedilebileceğinin ve bize gönderilebileceğinin farkında olun. Sesli görüşmelere katılarak, sesinizin kaydedilmesini kabul etmiş oluyorsunuz." diyor.

Tabii ki bu durum, Sony'nin görüşmeleri dinliyor olabileceği endişesini de oluşturdu. Bu yüzden de firma, PlayStation Blog'unda durumu netleştirdi: "Hakemlik için sesli görüşme kaydı, yayımlandığında PS5 üzerinde mevcut olacak bir özellik ve kullanıcıların sesli görüşmelerini PS5 üzerinde kaydetmelerine ve hakemlik incelemesine sunmalarına imkan tanıyacak. Şu anda PS4 üzerinde gördüğünüz açılır pencere, bir PS5 kullanıcısı ile (yayım sonrası) bir görüşme yaptığınızda bu kayıtları PS5 konsollarından SIE'ye gönderebileceklerini bilmeniz içindir."

Yani karşımıza çıkan uyarılar ilk bakışta düşünülen gizlilik kabusu değil ve PS5 oyuncuları, eğer diğer oyuncuların yorumları çok oyunculu oyunlarda ayarı kaçarsa, Sony'ye bunu bildirebilecekler. Sony'nin konuşmaları dinlemesi ise, söz konusu değil.

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