Oyun Oynarken Karşısındakini "Taciz Edenlere" PlayStation 5 Kabusu

Oyun oynarken karşısındakini "taciz edenlere" çok kötü bir haberimiz var: PlayStation 5 üzerinde yapılan sesli görüşmeler, oyuncular tarafından kaydedilip Sony'ye "taciz kanıtı" olarak sunulabilecek.