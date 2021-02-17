Oyunculara Hız ve Kontrol Sunuyor: Razer Gigantus V2 İncelemesi

Mouse pad veya Türkçesiyle fare matı, elbette PC oyuncularının en az fare kadar önem gösterdiği bir aksesuar. Oyunda hızlı ve kontrollü olmanızı sağlayan bu mat yüzeyler arasında seçim yapılırken çok sayıda kriter değerlendiriliyor. Mesela, alt yüzeyin muhakkak kauçuk olması şart, üst yüzeyde ise dikişlerin çok sık olması fazlasıyla mühim. Kullanılan iplik dokuma, elinizi yüzeyinde dolaştırdığınızda rahatsız etmemeli, ayrıca masaya yaydığınızda herhangi bir yerden kat izi yapmaması, bombeli durmaması da gerekli. Öte yandan son dönemde RGB tasarımlı, ışık ışıl renkli olanları da görüyoruz. Alt tarafı fareyi üzerinde kaydırdığınız bir mat gibi görünse de, aslında işin detayında gördüğünüz gibi çok sayıda faktör rol alıyor. RGB konusunda seçim sizin, ancak gerçekten iyi bir fare matı arıyorsanız, size Razer Gigantus V2'den biraz bahsedebiliriz.
Razer Gigantus V2, şirketin önemli fare matlarından biri oluyor. Zira hız ve kontrol arasında mükemmel bir denge kurmak için hazırlanmış bir model. Dedik ya, fare matlarında dikişlerin sık olmasının performansa direkt etkisi bulunuyor diye. Hah, Razer Gigantus V2 de bunu karşılayacak ölçüde bir fare matı oluyor.
Razer Gigantus V2'nin dikişlerine kamera ile yakından baktığınızda, mikro boyutta dikişlerin yer aldığını görüyorsunuz. Bu dikişlerin oldukça sık dokunmuş olması, performansa büyük etki sağlarken, kullandığımız süre içinde, oyunlarda hızlı ve kontrollü, genel kullanımda ise doğru ve güvenilir bir fare kullanımı sağladığını söyleyebiliriz.
Razer, bu pedi yüksek yoğunluklu ancak oldukça gözenekli kauçuklaştırılmış bir köpükle hazırlamış. Yandan dikkatli şekilde baktığınızda bu köpük malzemeyi görebiliyorsunuz. Bu köpük malzeme, mikro örgülü üst yüzey ile birleştiğinde özellikle rekabetçi FPS türü oyunları için yüksek hız sağlarken, bu tür oyunlarda nişancı sınıfını tercih edenler için de kontrollü bir kullanım sağlıyor.
Razer, Gigantus V2'nin kenarlarında dikiş kullanmamış. Açık bir tasarım amaçlanmış, bu belki uzun kullanımı olumsuz etkileyebilir, fakat fare matlarında kenara takılanların da çilesi büyük, kabul etmek lazım. Dikiş yüzeyler kenarlarda set şeklinde yer alarak, fare ile fark etmeden kenara geldiğinizde size engel oluyorlar ve o sırada oyunda hele ki bir de önemli bir pozisyondaysanız can sıkıcı olabiliyor. Dikişli kenarlar ise daha uzun kullanım sunabiliyor. Burada tercih sizin olacak.
Bir diğer tercih ise boyda karşımıza çıkıyor. Razer Gigantus V2, farklı boyut seçeneklerine sahip. 4 farklı boyda temin edilebilen Gigantus V2, M, L, XXL, ve 3XL olarak satın alınabiliyor. Özellikle bunlardan 3XL olanı, klavye ve fare ile de sınırlı kalmayarak monitör ve hoparlörlerinizi de içine alan, adeta masa üzerine yayılan bir halı gibi. Böylece dekoratif bir oyuncu masası da hazırlayabiliyorsunuz.
Bu arada Gigantus V2'nin alt yüzeyinin de altıgen desenli yeşil renkli kauçuk yüzeyden oluşuyor. Bu sayede mat gayet sağlam şekilde masa üzerinde yer alıyor ve önemli bir diğer unsur da, kutusundan rulo halde çıksa da, masaya yaydığınızda anında düz olarak durabiliyor. Bu arada matın kenarındaki Razer logosunun da güzel bir detay olarak göz aldığını da söyleyelim.
Sonuç
Razer, kaliteli ürünleriyle oyuncuların zaten sevdiği bir marka. Gigantus V2 de bu doğrultuda oyuncuları mutlu edecek bir fare altlığı oluyor. Kaymaz yapısı ve hazırlanan doku kaplaması ile birlikte iyi bir performans sağlıyor. Hız ve kontrol dengesini aynı potada eritebilen Gigantus V2, farklı boylarda bulunabilmesiyle de geniş yelpazeye sahip. Bizim elimizdeki bunlardan Large modeliydi ve o modeli piyasada 185 TL fiyatla bulabiliyorsunuz.
CHIP Online Notu: %90
+ Hız ve kontrol dengesi
+ Pek çok boyut seçeneği
+ Kutudan çıkar çıkmaz düz duruyor
- Yan dikiş yok
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