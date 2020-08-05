Oyunlarda Yüksek Ping Değerlerine Son Getiriyor

Online oyun keyfinin bozulmaması ve oyunlarda daha başarılı olmak için hızlı ve düzenli internet bağlantısı çok önemli. TP-Link'in bu yeni ürünleri oyunlarda yüksek ping değerlerine son getireceğini iddia ediyor.