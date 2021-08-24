Pandeminin Etkisiyle Sanal Etkinlik Pazarı 10 Kat Büyüdü

Pandeminin etkisiyle ertelenen ve iptal edilen etkinliklerin yerini sanal ortamlarda gerçekleştirilen toplantılar, webinarlar ve konferanslar aldı. Etkinlik türleri arasında en fazla sanal etkinlikler tercih edildi. Etkinliklere katılanlar ise çalışma hayatı için en değerli kaynak olan iş ağlarını güncel tutmak ve geliştirmek için sanal etkinlikleri tercih ediyor.