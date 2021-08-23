Apple, MacBook'lara "Fare Sokmaya" Hazırlanıyor

Yeni keşfedilen bir Apple patenti, firmanın gelecekteki MacBook modellerinin klavyesinin içine bir fare gizleyebileceğini gösteriyor. Patently Apple tarafından sızdırılan bilgiye göre, patentin içeriğinde "Çıkartılabilir Tuş Fare" diye bir konsept bulunuyor. Bu da, klavyedeki tuşlardan birinin yerinden çıkartılıp fare gibi kullanılabilmesi anlamına geliyor.
Tuşun üzerinde bir konum sensörü olabilir ve ister bir tuş gibi, istenirse de bir fare gibi kullanılabilir. Taşınabilir bilgisayarlarını fare ile kullanmak isteyen geleneksel kullanıcılar için oldukça faydalı bir özellik olacak gibi görünüyor. Patentle ilgili resimleri aşağıda görebilirsiniz.
Her ne kadar alınan tüm patentlerin hayata geçmediği bilinse de, bu tür yeni bir özellik, doğru konumlandırıldığında oldukça işe yarayabilir gibi görünüyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın