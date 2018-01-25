Parmak İzi Tarama, Bu Kez LCD Ekranların İçinde!
Daha önce OLED ekranların altına yerleştirilmesine şahit olduğumuz parmak izi sensörleri, yeni teknoloji ile birlikte LCD ekranların altına da girdi!
Synaptics ve Vivo, bir akıllı telefonun OLED ekranının altında yerleştirdikleri parmak izi tarayıcısı teknolojisini CES'te ortaya çıkarmış ve dikkatleri üzerine toplamıştı. Şimdi ise Japan Display Inc. (JDI), bunu LCD ekranlar için yapan kendi teknolojisini ortaya çıkardı. Ama Japan Display'ın teknolojisinin farklı bir yanı da var.
JDI'nin Pixel Eyes teknolojisi kullanılarak, bir kapasitif parmak izi sensörü ekranın tam da camının içine yerleştirilebiliyor. Teknoloji artık parmağınızı, içine sensör işlenmiş cam ekrana değdirdiğinizde parmağınızın çıkıntılarını anlayacak kadar gelişti. Teknoloji gelişmeye de devam edecek ve JDI, yakında bu sensörü esnek ekranlarda da kullanmayı umuyor.
Bu teknoloji insanın aklına hemen akıllı telefonları getirse de, JDI her şeyden önce bir ekran firması, bu yüzden teknolojiyi akıllı araçlarda, bankacılıkta ve diğer IoT uygulamalarında da kullanmayı düşünüyor.
Sensörün boyutu 8mm x 8mm, bu yüzden LCD üretim sürecinde kolayca entegre ediliyor. Sensörün Mart 2019'dan önce OEM'lere sevk edilmeye başlanması umuluyor.
H. Hüseyin Öztürk
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