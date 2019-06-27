PC Dünyasında Bir Dev Transfer Daha!
Dev firmalar arasında yaşanan transferlere, çok önemli bir yenisi daha eklendi!
- Levent Öztürk
Alienware ortak kurucusu oyun bilgisayarı firmasından ayrıldı ve söylentilere göre en büyük çip üreticilerinden biri olan AMD'nin oyun kısmının yönetimine geçiyor.
Frank Azor, Alienware'de geçirdiği yaklaşık 22 yılın ardından bir AlienwareArena yazısı ile veda ederek bilgisayarı üreticisinin temelini kurmaya yardım ettiği zamanları andı. Daha sonra Azor, Twitter üzerinde "oyun endüstrisini büyütmek için yeni bir fırsata kavuşacağını" söyledi.
Frank Azor'un AMD'de alacağı görev ise, Wccftech'ten bir söylentiye göre Chief Gaming Officer (Baş Oyun Sorumlusu) olacak. Henüz bu unvanın ne anlama geldiğini (veya gerçekten var olup olmadığını) bilmiyoruz ancak Frank Azor'un var olan en bilindik oyun bilgisayarı markalarından birini yarattığı düşünülürse, bu tür bir unvanın inandırıcı gözüktüğü söylenebilir.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın