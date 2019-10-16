PC'de Her Zaman Daha İyi Olan 6 Oyun
Bu oyunlar, bazen grafikleriyle, bazen modları ve bazen kullanıcı tarafından oluşturulan içerikleriyle PC'de her zaman konsoldakinden daha iyi!
Yeni konsollar piyasaya sürüldükten sonra, bizlere bir süre ortalama PC'lerden daha hızlı görünürler. Büyük firmaların abartılı reklamları öyle bir seviyeye ulaşır ki, bu makinelerin ölüyü dirilteceğine inanacak hale gelirsiniz.
Ancak aradan bir sene geçmesiyle yeni PC'lerin daha güçlü olduğu anlaşılır. Bugünkü amiral gemisi konsolların 4K'yı ve hatta 2K'yı kaldırmaması, 1080P'de bile zorlanması bunun iyi bir örneği.
Bazı oyunlar ise şartlar ne olursa olsun, PC'de konsoldan daha iyiler. Bunun nedeni, bazen içerik, bazen oyun kontrolleri ve bazen ise modlar olabilir. Aşağıda, PC'de konsoldan daha iyi olan 6 oyunu sıraladık.
1. The Witcher 3: Wild Hunt
Diğer platformlar: Xbox One, PS4
The Witcher 3 diskini Xbox One'ınıza yerleştirip, oyunun müthiş grafikleri arasında kaybolabilirsiniz. Ancak oyunu Steam kitaplığınız üzerinden çalıştırırsanız, The Witcher 3'ün gerçek potansiyeline konsolda neden ulaşmadığını göreceksiniz.
2. Skyrim
Diğer platformlar: Xbox One, PS3
Oyunun PS4 ve Xbox One sürümü beklenirken, iyi göründüğü tek yerin PC olduğu açık. Tabi, Xbox 360'ın sadece 512MB RAM'inin bulunduğunu ve bunu da video kartıyla paylaştığını hatırlatalım. Bu bellek miktarı, PC'leri bırakın, modern telefonların bile çok gerisinde. Dolayısıyla Skyrim, Xbox 360 için müthiş bir teknik başarı, ancak gerçek potansiyeli PC'de elde edeceksiniz.
3. Counter-Strike
Diğer platformlar: Xbox, Arcade
İlk mod'dan bu yana Counter-Strike'ın PC'de neredeyse her zaman daha iyi göründüğünü rahatça dile getirebiliriz. Oyunun Xbox'a taşınmaları genelde korkunç idi ancak PC'deki vasat altı Counter-Strike: Condition Zero'yu da unutmamak gerek.
4. Dragon Age
Diğer platformlar: Xbox 360, PS3, Xbox One, PS4
Bioware'in amiral gemisi fantezi serisi olan Dragon Age'in ilk oyunu, klavye ve fareyle daha rahat oynanıyordu. Oyunun grafikleri, önceki nesil konsolların görüntüyü 1080P'ye büyütmesi nedeniyle PC'de daha iyi görünüyordu. İkinci ve üçüncü oyunlar da PC'nin grafik gücünden faydalanıyordu.
5. Battlefield
Diğer platformlar: Xbox 360, PS3, Xbox One, PS4
Battlefield'ın 2002'de PC'de doğmasıyla oyunun PC'de çok daha kolay oynandığını gördük. Dahası Battlefield 4 PC sunucularında daha çok oyuncu var.
6. Portal
Diğer platformlar: Xbox 360, PS3
Portal'ın PC'de daha rahat oynandığından şüphe yok. Portal 2 ise Steam Workshop üzerinde o kadar çok kullanıcı içeriğine sahip ki, bir daha başka oyun oynayacak zamanınız kalmayabilir.
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