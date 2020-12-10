Peki, koronavirüsün başladığı yer Wuhan'da 1 yıl sonra neler oluyor?

Şu ana kadar dünya genelinde 67 milyon kişiye bulaşan koronavirüs salgınının 1 yıl önce Çin'in Wuhan kentinden yayıldığı değerlendiriliyor. Peki, pandeminin birinci yılında Wuhan'da neler oluyor? Yaşam nasıl? Son durum ne?