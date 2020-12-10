Peki, koronavirüsün başladığı yer Wuhan'da 1 yıl sonra neler oluyor?

Şu ana kadar dünya genelinde 67 milyon kişiye bulaşan koronavirüs salgınının 1 yıl önce Çin'in Wuhan kentinden yayıldığı değerlendiriliyor. Peki, pandeminin birinci yılında Wuhan'da neler oluyor? Yaşam nasıl? Son durum ne?

Koronavirüsün çıktığı yer olan Wuhan'da 1 yıl sonra neler oluyor?

Bugüne kadar yapılan açıklamalar göre koronavirüs pandemisi Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılmaya başladı. Bugünse koronavirüsün uğramadığı neredeyse hiçbir yer yok. Peki yaklaşık bir yıl sonra Wuhan'da şimdi neler oluyor?

BBC Türkçe'de yer alan haberde salgının 1. yılında Wuhan'da olan bitenlere mercek tutuldu. Haberde yer alan değerlendirmeler şu şekilde:

    • Pazardaki balık ve sebze satıcılarından Nie Guanghzhen, "Korkmuyorum, korkacak ne var ki?" diyor. Nie ve diğer tezgah sahipleri, alıcılar için balıkları temizliyor.
    • Kentin büyük pazar yerlerinden birinde başlayan salgın, dünyanın büyük bölümünü hala etkisi altında tutarken, Wuhan'da hayat büyük ölçüde normale döndü.
    • Çin'in Wuhan kentinde yüzlerce kişi, yaklaşık 1 yıl önce koronavirüs salgınının ortaya çıktığı pazarı taze sebze, meyve, balık, kurbağa ve kaplumbağa satın almak için doldurdu.
      • Wuhan: Koronavirüs salgınının merkez üssü bir yıl sonra normale döndüWuhan: Koronavirüs salgınının merkez üssü bir yıl sonra normale döndü
      Çin'in Wuhan kentinde yüzlerce kişi, yaklaşık 1 yıl önce koronavirüs salgınının ortaya çıktığı pazarı taze sebze, meyve, balık, kurbağa ve kaplumbağa satın almak için doldurdu. Kentin büyük pazar yerlerinden birinde başlayan salgın, dünyanın büyük bölümünü hala etkisi altında tutarken, Wuhan'da hayat büyük ölçüde normale döndü. Şu ana kadar dünya genelinde 67 milyon kişiye bulaşan ve 1,5 milyon kişinin ölümüne neden olan salgında Wuhan'ın oynadığı rol konusunda çok fazla bilgi yok. Çin ilk olarak Dünya Sağlık Örgütünü, geçen yıl 31 aralık'ta bir "viral zattürre" konusunda uyarmışlardı. Bazı hastaların pazardaki satıcılar ve alışveriş yapanlar olduğu anlaşılınca, pazar kapatılmıştı. BBC Türkçe internet sayfası: Facebook: Twitter: Instagram:
    • Şu ana kadar dünya genelinde 67 milyon kişiye bulaşan ve 1,5 milyon kişinin ölümüne neden olan salgında Wuhan'ın oynadığı rol konusunda çok fazla bilgi yok.
    • Çin ilk olarak Dünya Sağlık Örgütünü, geçen yıl 31 aralık'ta bir "viral zattürre" konusunda uyarmışlardı. Bazı hastaların pazardaki satıcılar ve alışveriş yapanlar olduğu anlaşılınca, pazar kapatılmıştı.
    • 11 milyon nüfuslu kentte 50 bin vaka saptanırken, 4 bin kişi öldü. Kentte hızla 76 gün sürecek karantinaya gidildi.
    • Önlemler işe yaradı ve Wuhan birkaç aydır kentten bulaşan bir vaka bildirmedi.
    • Kentteki toparlanma, yeni yıla girerken diğer büyük dünya ekonomileriyle büyük bir tezat oluşturuyor. ABD'de sağlık sistemi büyük bir baskı altında. Sadece geçen hafta ABD'de 15 bin kişi öldü.
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