Pirelli Connesso, ABD'den Sonra Avrupa'da!
Pirelli, lastiğin verileri toplamasına ve iletmesine olanak veren dijital devriminde bir adım ileriye gidiyor.
Pirelli, lastiğin verileri toplamasına ve iletmesine olanak veren dijital devriminde bir adım ileriye gidiyor. Pirelli, 88. Uluslararası Cenevre Otomobil Fuarı'nda önde gelen otomobil üreticileriyle iş birliği içinde Orijinal Ekipman için geliştirilen Cyber Car teknolojisini tanıtıyor. Cyber Car, lastiğin otomobilin elektronik ve özellikle sürücü destek sistemleriyle doğrudan etkileşim kurmasını, böylece otomobilin işleviyle ilgili önemli bilgilerini ileterek performansı geliştirip sürüşün daha güvenli olmasını sağlıyor.Yeni Pirelli sistemi, yıl sonuna kadar önde gelen otomobil üreticilerinin en yenilikçi elektrikli ve geleneksel otomobillerinde yer almaya başlayacak.
Cyber Car, Pirelli'nin 2002 yılında lastikler, otomobiller ve sürücüler arasında maksimum etkileşim sağlama hedefiyle lanse ettiği Siber Teknolojiler platformunun en yeni uygulaması oluyor. Cyber Car, filolar için tasarlanan Cyber Fleet sistemi ve her gün otomobil kullananlara yönelik Pirelli Connesso sistemini takip ediyor. Amerikan pazarına geçen yıl sunulan Pirelli Connesso, başlıca Avrupa ülkelerinde lanse edilmek üzere bulunuyor.
Lastiklerin kendilerine sensörler yerleştirmek, Pirelli'nin Mükemmel Uyum stratejisinin ayrılmaz bir parçasını oluşturuyor. Bu strateji, sürücülerin kişisel beklentileri kadar otomobil üreticilerinin uzmanlıklarına göre özel ürünlerin ve hizmetlerin geliştirilmesine odaklanıyor. Pirelli'nin Mükemmel Uyum çözümleri arasında P Zero Color Edition ve farklı otomobiller için yanaklarında özel işaretler (her üretici için farklı işaretler) bulunan spesifik lastiklerin geliştirilmesi de yer alıyor.
PIRELLI SİBER TEKNOLOJİLERİNİN GELİŞİMİ
olun yüzeyiyle tek temas noktası olan lastik; hem çevresel sürdürülebilirlik hem sürücüye maliyet tasarrufu sağlama açısından daha güvenli, daha etkin ve daha verimli sürüş için kritik önem taşıyan çok miktarda bilgi toplayabiliyor. Teknik açıdan bakılırsa, Pirelli'nin tüm Siber sistemleri lastiğin içine yerleştirilmiş ve Pirelli Bulutuyla bağlantılı bir sensöre dayanıyor. Sadece birkaç gram ağırlığındaki bu sensör, her lastiğin işleyiş durumunu izliyor ve verileri bir elektronik kontrol ünitesine iletiyor. Toplanan bilgiler Pirelli Connesso söz konusu olduğunda bir uygulamaya veya Cyber Car söz konusu ise hem bir uygulamaya hem de otomobilin sistemlerine aktarılıyor. Pirelli Siber Teknolojileri, sürücüyle (Pirelli Connesso aracılığıyla) veya filo yöneticileriyle (Cyber Fleet aracılığıyla) ya da aynı anda otomobil üreticileri ve sürücülerle (Cyber Car aracılığıyla) konuşmak için belirli sistemler kullanıyor. Bu sistemler, geleneksel motorlu olduğu kadar elektrikli otomobillere de uygulanabiliyor. Baz teknoloji aynı olmakla birlikte farklı ve özel uygulamalar kullanılıyor.
LASTİKLERLE OTOMOBİLLERİ KONUŞTURAN CYBER CAR
Pirelli'nin 2018 Cenevre Otomobil fuarındaki büyük haberi Cyber Car, Orijinal Ekipman pazarına sunulan yeni bir akıllı lastik sistemi olup otomobil üreticileriyle yakın iş birliği içinde tasarlandı.Cyber Car, güvenlik ve performansı arttıran önemli veriler sağlıyor. TPMS sistemlerinin takip ettiği lastik basınçları dışında şimdiye kadar bilgiler her bir lastikten ayrı ayrı toplanıp otomobile iletilmiyordu. Pirelli'nin Cyber Car sistemi, otomobillerin dijitalleşmesini yeni bir çağa taşıyor. Bunu mümkün kılan akıllı otomotiv teknolojilerinin yenilikçi bir formu, mevcut sürücü destek sistemlerine entegre ediliyor, her lastiğin içindeki sensörlerin topladığı ve ilettiği tüm verileri kullanarak performansı, ekonomiyi ve çevresel etkiyi iyileştiriyor. Basınç, iç ısı ve diş derinliği gibi önemli lastik verileri, Cyber Car sisteminin araca iletilebildiği parametreler arasında yer alıyor. Sistem ayrıca ABS ve denge kontrolü gibi sistemlere müdahale edebilme ve bunları aktive edebilme gibi kabiliyetlere de sahip. Araç, örneğin lastiğin "kimlik kartını" (lastik ID) okuyarak sürüşün daha güvenli ve daha konforlu olmasınısağlamak için düzeninde değişiklik yapabiliyor. Kaydedilen verilerden biri olan dikey yük, elektrikli otomobiller için hayati bilgiler arasında yer alıyor. Akü takımlarının kalan şarjı halen standart parametreler kullanılarak hesaplanırken Pirelli'nin Cyber Car sistemini kullanan araçların elektronik sistemleri daha kesin bilgi sağlayabiliyor. Aracın tam ağırlığını bilen kontrol ünitesi, tekrar şarj etmeden kaç kilometre gidebileceğini daha doğru olarak hesaplayabiliyor.
Cyber Car ayrıca otomobil üreticisinin ara yüzü üzerinden sürücüye lastikle ilgili dikey yük, ısı ve basınç gibi standart işleyiş parametrelerini de bildiriyor ve böylece basınç doğru değilse zamanında müdahaleye olanak veriyor. Sırt aşınması ve lastiklerin konumlarının her sezon nasıl değiştirilmesi gerektiği konusunda spesifik bilgiler verilmesi lastik bakımını da kolaylaştırıyor.
Cyber Car, vale, yol yardım ve servis gibi farklı ihtiyaçlara göre daha fazla kişiselleştirilebilen özel hizmet setlerine erişime de olanak veriyor.
Cyber Car donanımlı ilk modellerin bu yıl pazara sunulması beklenirken bazı otomobil üreticileri şimdiden Pirelli'nin teknolojisini kendi sistemlerine entegre etme konusunda oldukça ilerlemiş bulunuyor.
Bir sonraki evrim Cyber Tyre (Siber Lastik) sistemi yani daha da fazla veri toplayabilecek ve lastiğin her dönüşünde aracın sistemlerine bilgi aktarabilecek teknik bir platforma dayalı geleceğin lastiği olacak. Bu teknoloji henüz satışa sunulmasa da ilk uygulaması şimdiden sadece yarış pistlerinde kullanım için geliştirilen 1000 beygir gücündeki Ferrari FXXK hiper otomobilde kullanılıyor.
PIRELLI CONNESSO
Pirelli, her lastiğin nasıl çalıştığı hakkındaki bilgileri bir uygulama aracılığıyla sürücüye ileten Pirelli Connesso teknolojisini Cenevre'de geçen sene lanse etmişti. Amerika pazarına sunulmuş bulunan bu sistem şimdi Avrupa prömiyerini yapmaya hazırlanıyor. Cyber Car orijinal ekipman olarak geliştirilen ve araçların sistemlerine entegre edilmek üzere tasarlanırken Pirelli Connesso satış sonrası pazarına hitap ediyor. En yakın Pirelli yetkili bayisine ulaşabilen ve örneğin lastik değişimi için randevu alabilen Connesso uygulaması aracılığıyla başka yararlı cihazlara erişim de mümkün oluyor.
COLOR EDITION: YUVARLAK AMA SADECE SİYAH DEĞİL
Pirelli'nin 19 jant ve üzeri ebatlarda pazara sunduğu renkli P Zero lastikler bir kez daha Cenevre'de yer alacak. Müşterilerin lastiklerini estetik açıdan kişiselleştirmesine olanak veren Color Edition serisinde kırmızı, sarı, yeşil, mavi, turuncu, gümüş grisi ve beyaz renk seçenekleri yer alıyor. Başka kişiselleştirilmiş renk seçenekleri de sunulabiliyor. Pirelli'nin özel teknolojisinde lastiğin performansını etkilemeden koruyucu bir bariyer oluşturarak renklerin lastiğin ömrü boyunca parlaklığını ve netliğini korumasını sağlayan bir malzeme kullanılıyor.
FUARDA TANITILAN PIRELLI HOMOLOGASYONLARI
Mükemmel uyum aynı zamanda üreticilerden alınan istekler doğrultusunda belirli lastiklerin belirli otomobiller için homologasyonlu olarak üretilebilmesi anlamına da geliyor. Bu yıl Cenevre Otomobil Fuarı'nda ilk kez sunulacak pek çok yıldız Pirelli lastikleriyle donatılmış olacak. Bunlar arasında Ferrari 488 Pista ve Lamborghini Urus, ayrıca Italdesign imzalı ikinci kreasyon olan özel Zerouno Roadster sayılabilir. Audi A6 ve Audi A7 Sportback, yeni Bentley Bentayga V8 ve hibrit, BMW X4, elektrikli Jaguar I-Pace ve McLaren Senna gibi en yeni nesil modeller de Cenevre'de Pirelli lastikleriyle sergilenecek. Pirelli lastikleri Aston Martin, Porsche ve Mercedes stantlarında da yer alacak.
P ZERO WORLD OTOMOBİL FUARINDA
Otomobil fuarındaki Pirelli alanı, halen Los Angeles ve Münih'de faaliyette bulunan Pirelli amiral mağazaları P Zero World'ün atmosferini yeniden yaratacak şekilde tasarlandı. PZero World mağazaları ziyaretçilere rafine bir atmosferde çığır açan hizmetler, P Design moda aksesuarları ve Pirelli takviminden görseller, ayrıca motor ürünleri ve Pirelli'nin spor bisikletler için özel serisi PZero Velo gibi çok zengin seçenekler sunuyor. PZero Velo kapsamındaki Color Edition serisi, Cenevre'deki fuarda lanse edilecek.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın