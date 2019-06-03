Pixel 4'ün Ekran Koruyucusu Tasarımı Açığa Çıkardı
Google'ın bir sonraki amiral gemisi cep telefonu modeli olması beklenen Pixel 4 hakkında önemli bir bilgiyi yine bir ekran koruyucusu vermiş olabilir!
- Doğan Kürşat Aktaş
Google Pixel 4'ün piyasaya sürülmesine henüz aylar var ancak halihazırda bu model için bir ekran koruyucu siparişi vermek mümkün. Tanınmış bir marka olan Skinomi'den gelen bir ekran koruyucusu ise Google'ın bir sonraki amiral gemisi modeli adına olası birçok tasarım detayını ortaya koyuyor.
Skinomi tarafından satılan ekran koruyucuları, Samsung'un son amiral gemisi modeli Galaxy S10+'ta olduğu gibi ekranın sağ üst köşesinde bulunan çift mercekli kamera için bir deliğe sahip. Ayrıca ekranın üstünde ve altında stereo hoparlörler için de boşluklar bulunuyor.
Skinomi'nin ekran koruyucusu ile birlikte sunduğu Google Pixel 4 görselinde ise ekranın altındaki ince bir çerçeve hariç hemen hemen cihazın ön yüzünü tamamen kaplayan bir ekran dikkat çekiyor.
Tüm bunlar genel olarak daha önce duyduğumuz söylentilere uygun bir tabloyu oluşturuyor ama görüntü aynı zamanda Google Pixel 4'te fiziksel bir düğme bulunmayacağı yönündeki söylentinin aksine cihazın sağ kenarda bir güç düğmesine işaret ediyor.
Söz konusu iddiaya şüpheli yaklaşan bizler için bu tablo gerçeğe daha yakın. Özellikle aksesuar üreticilerinin piyasaya sürülmeden önce bir telefonun tasarımına erişebildiği göz önüne alındığında, gördüğümüz bu tasarım gerçek Google Pixel 4 tasarımının ta kendisi olabileceği ihtimali o kadar da uzak gelmiyor.
Bununla birlikte şu an için bu ekran koruyucusuna ulaşmak adına yapabileceğiniz tek şey bir ön sipariş vermek. Ancak ön siparişinizin ardından bekleme süreniz kısa olmayacak. Ekran koruyucuları 20 Kasım'a kadar gelmeyecek, bu da Pixel 4'ün beklenen tanıtım tarihinden yaklaşık bir ay sonrasına denk geliyor.
Bu nedenle gördüğümüzün, yalnızca cihaz hakkında daha önce ortaya çıkan bilgisayar modellemelerine dayanılarak hazırlanmış olması muhtemel ve Skinomi'nin henüz herhangi bir Pixel 4 ekran koruyucu yapmamış olma ihtimali de çok yüksek.
Bu nedenle bu görseli dikkatli bir şekilde ele almak gerekiyor. Google Pixel 4'ün tanıtım tarihi yaklaştıkça daha fazla bilginin ortaya çıkmasını bekliyoruz. Bu sayede telefonun tasarımına dair daha net bir tabloyu elde etmemiz mümkün olacak.
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