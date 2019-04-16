Pixel Evrenine Büyük Bir Şey Geliyor
Google, Pixel telefonların dünyasına "büyük bir şeyin" geldiğini doğruladı!
Yeni Pixel'ler için sızıntıları dinlemeye bir süre ara verebilirsiniz çünkü Google, 7 Mayıs'ta "Pixel evrenine büyük bir şeyin geldiğini" söyleyen bir paylaşım yaptı.
Paylaşım içerisindeki video Avengers: Endgame temalı artırılmış gerçeklik sticker'larını tanıtsa da, verdiği mesajın bununla yetinmediği açık. Tahminler, Google'ın orta seviye Pixel 3a telefonlarını tanıtacağını söylüyor. Firma Pixel 3a ve Pixal 3a XL'nin işaretlerini kendi mağazasında vermişti, yani bu tahminler yerinde olabilir.
Eğer beklenen olursa, nasıl bir telefonla karşılaşacağımız hakkında bir fikrimiz var demektir. Dedikodular, Pixel 3a'nın 5,6 inç ekran, Snapdragon 670 yonga seti, 4GB RAM ve 12MP kamerayla geleceğini söylüyor. Kameranın üst düzey Pixel 3'teki Pixel Visual Core'u kullanacağı belirtiliyor. 3a XL ise 6 inç'lik bir ekranla gelecek ancak Snapdragon 710 işlemciye yer verecek. Sonuçta iki telefonunda aynı şeyi hedeflediği, Pixel'i tekrar uygun fiyatlı bir telefon haline getireceği anlaşılıyor.
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