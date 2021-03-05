PlayStation 5'i Bir Muz İle Kontrol Edebilir misiniz? Sony'nin Hayali Bu!

Sony, PlayStation 5 DualSense kontrol koluna "muz" şeklinde bir alternatif mi geliştiriyor? Sony'nin "muzlu patenti" görenleri şaşırtacak cinsten...

  • Ercan Uğurlu
Sony'den PlayStation 5 İçin "Muz" Patenti!

Sony'nin PlayStation oyun konsolları için bugüne kadar ilginç patentler aldığına şahit olduk. Şirket daha önce PlayStation 5 için özel bir asistan üzerinde çalıştığını gösteren patent ile karşımıza çıkmışken, daha önce de "duygu kontrol birimine" sahip bir robot patentine başvurmuştu. Sony, bu kez ise yine bir başka ilginç patent ile karşımızda. Hatta bu defaki oldukça sıra dışı durumda.

Sony'den "Muz" Patenti!

Evet, yanlış okumadınız. Sony, bu defa bir "muz patenti" almış diyebiliriz. Ancak bu konuya tamamen mizahi yaklaşım. Konu şu ki Sony, oyun kontrolörlerine "uygun maliyetli" alternatifler arıyor ve aldığı patenti de meyveler üzerinde şematik olarak göstermiş. Patent örneğinde muz kullanıldığı gibi, 2 portakala da yer verilmiş.

Bahsi geçen ilginç patent, dediğimiz gibi oyun kontrolörlerine uygun maliyetli alternatif sunma çabası içinde. DualSense ve diğer oyun  kontrolörlerinin fiyatlarının artması oyuncuları zorlarken, Sony de buna bir alternatif bulma peşinde. Hem maliyetleri kısma hem de tüketicilerin elini zenginleştirmek adına şirket böylesi bir çalışmaya girmiş.

Peki, bir meyve nasıl kontrolör olarak çalışacak?

Aslında bu sadece meyve ile sınırlı değil. Sony, herhangi bir objenin kontrolör olarak çalışabilmesini sağlayacak bir düşünceyi takip ediyor. Tıpkı PlayStation VR'da olduğu gibi kamera ve çeşitli sensörlerle oyuncunun elindeki nesnenin izlenebilmesini temel alan sistem, böylece herhangi bir objeyi kontrolöre dönüştürebilir. Fikir bir hayli ilginç ve teorik olarak da mümkün gibi duruyor. Elbette Sony'nin bunu hayata geçirip geçirmeyeceğini zaman gösterecek.

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