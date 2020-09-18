Porsche 411 konsepti görüntüsü ile büyüledi! İşte geleceğin otomobili

İki tasarımcının tasarladığı Porsche 411 konsepti görenleri etkiliyor. Konforlu iç mekanı ile dikkat çeken konsept araç, geleceğin elektrikli otomobillerine örnek olacak nitelikte!

Porsche 411 konsepti görüntüsü ile büyüledi! İşte geleceğin otomobili

Tasarımcı Hussain Almossawi ve Marin Myftiu, Porsche'nin en popüler otomobillerinden 911'in ikonik tasarımını kullanarak Porsche 411 konseptini ortaya çıkardı. 

Alman spor otomobil üreticisi Porsche'nin 411 konseptinde motor ya da bagaj kaputu yok. 911'in oval tasarım çizgilerinin sürdürüldüğü tasarımda teknik bilgi pek yok ancak tasarımcılar aracın saatte 400 km hıza ulaşabilecek kadar güçlü bir elektrik motoruna sahip olacağını ifade ediyor.

411

Otonom Sürüş Desteği ile Konforlu Seyahat

Aracın içinde sadece iki adet koltuk bulunuyor. Koltuklar, sürücü konforu için geniş ve yatay olarak tasarlanmış. Araçta bir direksiyon simidi olsa da otonom sürüş desteği, sürücünün arkasına yaslanıp yolculuğun keyfini çıkarmasına izin veriyor.

411

konsept

411

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