Porsche Design Acer Book RS ve TravelPack RS'e Red Dot Ödülü

Porsche Design Acer Book RS ve uyumlu aksesuarı Porsche Design Acer TravelPack RS, ürün tasarımı kategorisindeki en yüksek ödül olan Red Dot: En İyinin En İyisi ödülünü almaya hak kazandı.
"En İyinin En İyisi", jüri tarafından layık görülen en yüksek ödül olarak kabul edilirken, bir ürünün "çığır açan" tasarım kalitesi ve mükemmel kullanım deneyimi sunmasıyla her açıdan üstün olduğunu gösteriyor.
Red Dot Ödülü, yenilikçi şirketleri ve konsept tasarımda mükemmelliği onurlandıran, uluslararası düzeyde kabul görmüş bir ödüldür. Her başvuru, farklı geçmişlere sahip tasarım uzmanlarından oluşan uluslararası bir jüri tarafından değerlendirilir.
Acer Inc. BT Ürünleri Bölümü Endüstriyel Tasarım Başkan Yardımcısı Asistanı Seji Peng, "Red Dot'ın verdiği en yüksek ödül olan En İyinin En İyisi'ni almaktan dolayı son derece memnunuz. Porsche Design Acer Book RS, titiz mühendislikle işlevselliği geliştirme üzerine net bir tasarım felsefesinin ürünü. Temel tasarım öğeleriyle gelişmiş teknolojileri buluştururken, insan ve teknoloji arasındaki sınırları kaldırmaya yönelik adanmışlığımızın da bir başka örneği" şeklinde konuştu.
Porsche Design Tasarım Direktörü Christian Schwamkrug ise, "Otomotiv endüstrisindeki üstün teknik çözümlerden ilham alan Porsche Design Acer Book RS, tasarım ve üretim kalitesindeki zirveye ulaşıyor. Magnezyum ve alüminyum gibi kaliteli materyallerin karbon fiberle kaplanması, üretimde en üst düzey hassasiyetin bir göstergesi. Dizüstü bilgisayar, detaylara yönelik üstün ilginin sonucunda eşsiz bir estetik duruş sergiliyor" dedi.
Porsche Design Acer Book RS Notebook & TravelPack RS
Porsche Design Acer Book RS, üst düzey teknoloji ve işlevsel tasarım dilini sergileyen, titizlikle üretilmiş bir dizüstü bilgisayar. Üst düzey cihaz, ufak ve tamamı metal bir kasanın üzerinde yer alan dikkat çekici karbon fiber kaplamasıyla, hafifliğe, güce ve performansa değer veren motor sporları tasarımlarındaki onlarca yıllık tecrübeyi yansıtıyor. Tasarımdan sorumlu mühendisler, cihazın işlevlerini en iyi hale getirirken; kapakları tek parça menteşeyle bağlayarak, dizüstünün açılırken, kapağın hafif yükselip soğutmayı kolaylaştırması ve cihazın daha iyi bir klavye deneyimi sunması gibi kararlardan da anlaşılacağı üzere, her noktaya dikkat ettiler. Böylece Porsche Design Acer Book RS, iş hayatındaki profesyoneller için hem şık hem de kullanışlı bir cihaz haline geldi.
Porsche Design Acer TravelPack RS, dayanıklı ECCO® PALERMO XA deriden imal edilen bir taşıma çantası, suya dayanıklı 1680D kumaş kaplı bir dizüstü bilgisayar kılıfı, bilgisayarın estetiğini yansıtan bir kablosuz Bluetooth fareden oluşuyor ve cihaza mükemmel bir şekilde eşlik ediyor. Dizüstü kılıfının ayrılabilir kapakçığı, aynı zamanda mousepad olarak işlev görüyor ve gizli manyetik tokalarıyla taşıma çantasına kolayca eklenerek, her şeyi tek bir yerde tutma konforunu sunuyor.
Üstün Performans
Porsche Design Acer Book RS, 11. Nesil Intel® Core™ i7 işlemcisi, NVIDIA® GeForce® MX350 grafik kartı, 16 GB belleği ve 1 TB SSD depolamasıyla 17 saate varan pil ömrü sunuyor. Güçlü donanımsal özelliklerini yalnızca 15,99 mm inceliğindeki 1,2 kg'lik kasaya sığdıran cihaz yüzde 90 ekran gövde oranı, Antimikrobiyal Corning® Gorilla® Glass kaplı 14 inç FHD IPS dokunmatik ekranı ve sRGB renk gamının yüzde 100'ünü kaplamasıyla dikkat çekiyor.
Fiyat ve Bulunabilirlik
Porsche Design Acer Book RS, Porsche Design Acer Travelpack RS ile birlikte (mouse, mousepad, çanta ve kılıf), Teknosa.com.tr'de 17.999 TL özel fiyatıyla satın alınabiliyor.
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