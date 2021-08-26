PS5'in Yeni Bir Modeli, Sessiz Sedasız Raflara Çıkmaya Başladı!

Görünene göre Sony, PS5'in yaşadığı stok sorunlarını yenilenmiş bir model ile çözmeye çalışıyor. Yeni bir PS5 modeli, sessiz sedasız raflara çıkmaya başladı.