PS5'in Yeni Bir Modeli, Sessiz Sedasız Raflara Çıkmaya Başladı!

Henüz bir yaşında bile olmamasına rağmen, Sony şimdiden bazı revize edilmiş özelliklere sahip yeni bir PS5 modelini piyasaya sürmüş gibi görünüyor. Yenilenmiş bir PS5'in potansiyel varlığını ortaya çıkaran bir Japon perakendeci listesiyle ilgili haberleri takiben, Avustralya'nın Press Start, konsolun raflardaki izini sürdü.
Daha önceki haberler, değişikliklerin yalnızca konsolun Dijital Sürümünü etkileyeceğini öne sürse de, artık PS5 Disk Sürümü benzer değişiklikler görmüş gibi görünüyor.
Yeni PS5 yeni bir seri numarasıyla geliyor, bu nedenle bu konsollardan almak istiyorsanız orijinal CFI-1000 yerine CFI-1102A tanımını aramanız gerekecek. Zira tasarım konusunda her şey aynı.
Yenilenmiş PS5'teki tüm değişiklikleri henüz kendimiz onaylamamış olsak da, gördüğümüz raporlardan yeni PlayStation 5 hakkında şu ana kadar bildiklerimiz şu şekilde sıralanabilir: En faydalı değişiklik, konsolu yatay veya dikey konumlarda yönlendirmek için standı hareket ettirmenizi sağlayan çıkarılabilir bağ olan konsolların taban plakası vidasında gerçekleşiyor. Orijinal konsol vidasının çıkarılması için bir tornavida gerekirken, daha yeni cihazlarda bunun yerine elle ayarlayabileceğiniz bir vida bulunuyor ve bu da çok daha kolay bir şekilde ayarlanmasını sağlıyor.
Ayrıca, etkileyici bir şekilde, yenilenmiş modeller, raporlara göre ağırlıkta 300 g'a kadar bir azalma da getiriyor. Bu önemli bir miktar ve tasarrufun tam olarak nerede yapıldığı henüz çözülmüş değil. Ancak, gelecekte bir noktada bir PS5 Slim sürümü için umudunu koruyan herkes için konsolun yaşam döngüsünün bu kadar erken döneminde umut verici bir gelişme olduğu rahatlıkla söylenebilir.
Yenilenmiş bir model, hala bir PS5 almaya çalışanlara da umut verecektir. Bu, üretim verimliliklerinin Sony tarafından yapıldığını ve belki de ileriye doğru daha tutarlı bir stok arzına yol açtığını gösteriyor...
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