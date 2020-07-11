PUBG Dropstars Solo Turnuvası'nda 20 Ülke Şampiyonu Bu Akşam Belli Oluyor

PUBG, Seagate Gaming ve eSports360 iş birliğiyle düzenlenen ve aralarında Türkiye'nin yanı sıra Orta Doğu ve Güney Afrika'nın da bulunduğu bölgeleri kapsayan solo turnuvanın finalleri 11 Temmuz'da (bu akşam) gerçekleştirilecek.