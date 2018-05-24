Qualcomm Snapdragon 710 Duyuruldu
Qualcomm'un ilk 700-serisine ait çip seti Snapdragon 710 duyuruldu.
Şubat ayında gerçekleşen Mobile World Congress sırasında Qualcomm, yeni çipseti serisi olan Snapdragon 700'ü duyurmuştu. Bugün, firma yeni serinin ilk çip seti Snapdragon 710 Mobile Platform'un duyurusunu yaptı. Yeni çip seti, Premium Snapdragon 845 gibi 10nm mimarisine dayanıyor ve çok çekirdekli bir AI Engine gibi yüksek seviye özellikleri daha düşük bir fiyat noktasında getirmek için tasarlandı. Qualcomm, yeni AI Engine'in yapay zeka ile ilgili görevlerde Snapdragon 660 ile kıyaslandığında 2 kat bir gelişme sağladığını söylüyor.
Qualcomm Technologies başkan yardımcısı ve ürün yönetimi sorumlusu Kedar Kondap şunları söyledi:
"Snapdragon 710 Mobil Platformu, daha önce sadece birinci sınıf mobil platformlarımızda mevcut olan teknolojiler ve özellikler sunan yeni tanımlanmış ve son derece önemli olan 700 seviyeli bir platformdur. Önemli yapay zeka yetenekleri ve performans geliştirmelerini birleştiren Snapdragon 710, müşterilerimizin ürünlerimizi yüksek hızda kullanabilecekleri yüksek kaliteli kamera özellikleri gibi kritik günlük tüketici deneyimlerini zenginleştirerek pil ömründen ödün vermeden nihai kişisel asistana dönüştürmek üzere tasarlanmıştır."
İşlemci iki adet Kyro 360 2.2GHz çekirdeğe ve altı adet 1.7GHz verimlilik çekirdeğine sahip. Adreno 616 GPU ise %65 daha hızlı oyun performansı sağlıyor ve 62 kat daha fazla renk sunarak 8-bit'ten 10-bit'e yükseliyor.
Snapdragon 710, Kategori 15 hızlarını veya 800Mbps'ye kadar destekleyen bir Snapdragon X15 4G LTE modem içeriyor. En fazla iki toplu taşıyıcıda 4x4 MIMO teknolojisini destekliyor. Buna kıyasla, çoğu taşıyıcı hala bu hıza yakın bir şey desteklemiyor olsa da, Snapdragon 835 - geçen yılın amiral gemisi yonga seti - 1Gbps indirme hızını destekliyordu.
Görüntü çekimi için Spectra 250 ISP, 32 megapiksel tek lensli bir kamera veya iki adet 20 megapiksel lensi destekliyor. 30 fps'de 4K UHD video yakalamak için %40 daha az güç kullanıyor ve aktif derinlik algılama, gürültü azaltma, süper çözünürlük ve görüntü sabitleme gibi diğer özelliklere de sahip.
Qualcomm, Snapdragon 710'un bugünden itibaren piyasada mevcut olduğunu ve bu çeyrek içerisinde çip seti kullanan tüketici ürünlerini görmeye başlayacağımızı söylüyor.
Ali Ruhi Öztürk
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