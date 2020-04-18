Racer: Bir Star Wars Klasiği Daha Geri Dönmeye Hazırlanıyor

Klasik bir Star Wars oyunu daha, iki yeni konsol ve bugünün oyuncularıyla buluşmaya hazırlanıyor.

  • Levent Öztürk
Bir Star Wars klasiği daha modernleşiyor!

Jedi Academy'nin ardından bir başka klasik Star Wars oyunu daha, modern konsollara ulaşıyor. Star Wars Episode I: Racer'ın güncellenmiş bir sürümü 12 Mayıs tarihinde PS4 ve Nintendo Switch üzerinde sevenleri ile buluşacak. Star Wars: Episode I filminin içerisindeki yarış sahnesi üzerine kurulu bilim kurgu yarış oyunu, ilk olarak 1999 yılında Nintendo 64 ve PC için sunulmuştu. Şimdi de iki yeni konsol için modern kontroller ile geri dönüyor.

Jedi Academy'nin yeni sürümünden de sorumlu olan Texas merkezli geliştirici Aspyr, Episode I: Racer'ı Switch ve PS4 için güncelledi. Firmanın Yardımcı Başkanı Elizabeth Howard, yaptığı açıklamada "sevilen oyun Nintendo Switch ve PlayStation 4 üzerinde en uygun oyunculuk deneyimi için modernleştirildi. Star Wars hayranları, yarış araçlarını yönlendirmeye ve rakiplerini toz içinde bırakmaya hazır olmalı" cümlelerini kurdu.

Oyun içerisinde Anakin Skywalker'ın kendisi de dahil olmak üzere 25 oynanabilir karakter ve Tatooine, Baroonda gibi çeşitli Star Wars gezegenlerinde yer alan yarış alanları bulunuyor. Oyuncular, yarış araçlarını pit droidlerin yardımı ile geliştirebiliyorlar ve tek kişilik hikaye modunda veya bölünmüş ekran ile çok oyunculu yarışlarda yer alabiliyorlar.

Star Wars Episode I: Racer için etiket fiyatı ise 15 dolar olarak belirlenmiş durumda.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
La Casa De Papel 5. sezon tarihi açıklandı mı? La Casa De Papel 5. sezon ne zaman?
17 Nisan 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda TV, cep telefonu ve tablet sürprizi
66. Sait Faik Hikâye Armağanı kısa listesi açıklandı
16 Nisan 2020 A101 aktüel ürünler kataloğunda Samsung televizyon ve telefon sürprizi
Günün En çok Okunanları
WhatsApp, Yeni Özelliğiyle Birlikte Zoom'a Rakip Olmaya Hazırlanıyor
Korona Virüs Yemek Kartlarını da Değiştirdi! İşte Yeni Nesil Kartlar!
İşte Bilgisayar Toplamanın Basit ve Profesyonel Hali: Konfigüratör
Hayat Eve Sığar yayında! Hayat Eve Sığar Uygulaması Android ve iOS
Gelecek iPhone'lar, Bu Sıra Dışı Şarj Yeteneğine Sahip Olabilir

 

 