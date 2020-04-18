Racer: Bir Star Wars Klasiği Daha Geri Dönmeye Hazırlanıyor

Jedi Academy'nin ardından bir başka klasik Star Wars oyunu daha, modern konsollara ulaşıyor. Star Wars Episode I: Racer'ın güncellenmiş bir sürümü 12 Mayıs tarihinde PS4 ve Nintendo Switch üzerinde sevenleri ile buluşacak. Star Wars: Episode I filminin içerisindeki yarış sahnesi üzerine kurulu bilim kurgu yarış oyunu, ilk olarak 1999 yılında Nintendo 64 ve PC için sunulmuştu. Şimdi de iki yeni konsol için modern kontroller ile geri dönüyor.
Jedi Academy'nin yeni sürümünden de sorumlu olan Texas merkezli geliştirici Aspyr, Episode I: Racer'ı Switch ve PS4 için güncelledi. Firmanın Yardımcı Başkanı Elizabeth Howard, yaptığı açıklamada "sevilen oyun Nintendo Switch ve PlayStation 4 üzerinde en uygun oyunculuk deneyimi için modernleştirildi. Star Wars hayranları, yarış araçlarını yönlendirmeye ve rakiplerini toz içinde bırakmaya hazır olmalı" cümlelerini kurdu.
Oyun içerisinde Anakin Skywalker'ın kendisi de dahil olmak üzere 25 oynanabilir karakter ve Tatooine, Baroonda gibi çeşitli Star Wars gezegenlerinde yer alan yarış alanları bulunuyor. Oyuncular, yarış araçlarını pit droidlerin yardımı ile geliştirebiliyorlar ve tek kişilik hikaye modunda veya bölünmüş ekran ile çok oyunculu yarışlarda yer alabiliyorlar.
Star Wars Episode I: Racer için etiket fiyatı ise 15 dolar olarak belirlenmiş durumda.
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