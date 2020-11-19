realme 5i , Kendi Fiyat Segmentinin Tek 4 Kameralı Telefonu

realme'nin giriş seviyesi modeli 5i, Kasım sonuna kadar online satış kanallarına özel bir kampanya ile 1.999 TL'den satışta olacak. realme 5i, bulunduğu segmentte tek 4 kameralı ve en uzun pil ömrüne sahip telefon olarak dikkat çekiyor.