realme 5i , Kendi Fiyat Segmentinin Tek 4 Kameralı Telefonu

realme'nin giriş seviyesi modeli 5i, Kasım sonuna kadar online satış kanallarına özel bir kampanya ile 1.999 TL'den satışta olacak. realme 5i, bulunduğu segmentte tek 4 kameralı ve en uzun pil ömrüne sahip telefon olarak dikkat çekiyor.

realme 5i, Bu Fiyatta 4 Kamerasıyla Dikkat Çekiyor

Kendi fiyat segmentindeki tek 4 kameralı telefon olarak da öne çıkan realme 5i, Kasım ayı sonuna kadar hepsiburada'ya özel 1.999 TL'den satışta olacak. "Okyanus Mavisi" ve "Orman Yeşili" olmak üzere iki ayrı renk seçeneği bulunan realme 5i, 4 kamera ve 5000 mAh'lik büyük piliyle giriş seviyesi ürünleri arasında ilk olma özelliğini sürdüyor.

Hem teknolojiyi hem de trendi yakalamak isteyen gençler ve öğrenciler için hem fiyat hem performans anlamında önemli bir alternatif olan realme 5i, 5000 mAh'lik büyük pili ve 30 güne ulaşan bekleme süresi ile bulunduğu fiyat segmentindeki en iyi pil ömrünü sunuyor.

Segmentinin tek 4 kameralı telefonu

realme'nin fiyat performans anlamında öne çıkan modeli 5i, 12 MP ana kameranın yanı sıra 8 MP'lik 119° ultra geniş kamera, 2 MP'lik porter kamerası ve 2 MP'lik ultra makro lens ile geliyor. Ultra geniş açılı kamera ve Nightscape 2.0 özelliği, karanlık ortamlarda geniş açılı mükemmel çekimler yapmanıza olanak tanıyor. Ana kameradaki EIS efekt desteği de hareket halindeyken bile daha stabil videolar çekmenize imkan veriyor.

ColorOS 6.1 işletim sistemi üzerinde çalışan realme 5i; Snapdragon 665 chipset üzerinde 11nm'lik işlemci ve 3. nesil Qualcomm AI Engine'e sahip. Cihaz 4+64 GB'lık modeli ile Kasım ayı sonuna kadar hepsiburada'da 1.999 TL ile kullanıcılarla buluşacak.

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