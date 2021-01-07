realme 7'den 2021'in İlk Sürprizi!

Helio G95 işlemcisi, yüksek pil kapasitesi, hızlı şarj özelliği ve üstün kamera özellikleriyle göz dolduran realme 7, Trendyol'da 6-9 Ocak tarihleri arasında geçerli olmak üzere cazip fiyatıyla satışta olacak. Sony 64 MP Dörtlü Kamera kurulumunu kendi segmentine ilk kez getiren realme 7 aynı zamanda yüksek performanslı Helio G95 işlemcisini ilk kullanan akıllı telefon olma özelliğini de taşıyor. 90Hz Ultra Akıcı Ekran, 30W Dart Şarj, 5000 mAh büyük pil ve güçlü işlemciyi bir arada sunan realme 7, Trendyol'da kampanya süresince süpriz fiyatıyla oyun severleri bekliyor.
realme 7 ile daha akıcı oyun deneyimi
Oyunlar için özel olarak yüksek performans sunacak şekilde tasarlanan realme 7, Helio G95'i ilk kullanan akıllı telefon olurken Antutu'da 300.000 puana ulaştı. Delikli 6,5 inç FHD+ Ultra Akıcı ekrana sahip olan realme 7'nin ekran/gövde oranı ise %90,5. Tüm bu gelişmiş özellikler realme 7'yi benzerleri arasında oyun oynamak için en ideal seçenek haline getiriyor.
30W Dart Şarj ve 5000mAh büyük pille daha hızlı şarj
realme 7, 5000mAh büyük pili ile uzun kullanım ömrü sunarak düşük pil kaygısını ortadan kaldırıyor. 30W Dart Şarj, telefonun 26 dakikada %50 şarj oranına ulaşmasını sağlıyor. realme 30W Dart Şarj, hem güvenlik hem de verimlilik için düşük voltaj ve yüksek akım çözümünü benimsiyor.
Sony 64MP Ultra Geniş Açılı Dörtlü Kamera realme 7'de
Bulunduğu fiyat segmentinde fark yaratan kamera donanımına sahip olan realme 7, üstün fotoğraf deneyimi sunmak için Sony 64MP Geniş Açılı Dört Kamera setini kullanıyor. 64MP ana kamera, 6944x9248 boyutlarında yüksek çözünürlüklü fotoğraflara olanak tanıyan Sony IMX882, f/1.8 diyafram ve sektör lideri 1/1.73 oranıyla birlikte geliyor. realme 7, ayrıca Yıldız, Tripod, Portre, Panorama ve diğer modları da destekliyor. Benzersiz gece manzarası fotoğrafları çekilebilmesini sağlayan en popüler gece filtrelerini de içeriyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın