realme Adeta Şov Yapıyor! İşte realme'nin İlk Çeyrek Rakamları!

Dünyanın en hızlı büyüyen akıllı telefon markası realme, dünya genelinde 35 milyon kullanıcıya ulaşarak, son dört ay içerisinde 10 milyon akıllı telefon sattı.