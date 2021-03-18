realme GT'nin Benchmark Skoru, AnTuTu ve realme'yi Kavganın Eşiğine Getirdi

realme, geçtiğimiz günlerde tanıttığı yeni telefonu realme GT modeliyle çok iddialı. Hatta biraz fazla iddialı bile olabilir. Zira realme Başkan Yardımcısı Xu Qi, realme GT'nin ham gücüyle AnTuTu Benchmark'ta 770 bin puan ile yeni bir rekora imza attığına ilişkin bir iddiada bulunmuş. Ancak AnTuTu'dan bu konuya ilişkin cevap geç kalmış değil.
Geçtiğimiz günlerde realme Başkan Yardımcısı Xu Qi, piyasaya yakında çıkartacakları realme GT hakkında önemli bir ekran görüntüsü paylaştı. Bu ekran görüntüsünde realme GT'nin gücünü ortaya koyan Qi, telefonun AnTuTu Benchmark'ta tam 770.000 sonucuna ulaştığına dikkat çekmiş. Peki, bu doğru mu?
realme GT, Snapdragon 888 işlemciye ev sahipliği yapıyor. 5 nm mimarili, Qualcomm'un en yüksek performanslı yeni işlemcisi Snapdragon 888'e ek olarak telefonda 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanı ile Adreno 660 GPU mevcut. Bu teknik kadro ışığında realme GT'nin güçlü bir telefon olduğu aşikar, ancak yine de ortaya Xu Qi'nin iddia ettiği gibi bir sonuç çıkmıyor gibi. Zira cevap direkt AnTuTu'dan gelmiş.
AnTuTu'dan gelen rapora göre realme GT, en üst performansta ancak 688 bin 602 puan toplayabiliyor. Bunun neticesinde de AnTuTu, realme şirketine uyarıda bulunurken, realme GT'nin sonuçlarını da veri tabanından 3 ay süreyle engellemiş. Bununla da yetinmeyen şirket, realme'ye de düzeltici hamlelerde bulunmasını, aksi halde ise telefonu yazılımdan kalıcı olarak engelleyebileceklerini iletmiş.
realme'den de AnTuTu'ya cevap gecikmemiş. İddiaları reddeden şirket, sonuçların doğru olduğunu ve realme GT'nin Snapdragon 888 ile gerçekten çok yüksek bir performans sağladığını savunmuş durumda.
İki şirket arasındaki bu diyaloğun sonucu nereye varır bilinmez. Ancak bir gerçek var ki, kuşkusuz realme GT, Snapdragon 888 işlemci ile güçlü bir akıllı telefon olurken, aldığı ifade edilen rakamlar pek tabii ki "birazcık" abartılı olabilir. Hangisinin doğru olduğunu ve gerçek AnTuTu sonucunu ise, ancak realme GT'yi yakından incelediğimizde söyleyebileceğiz.
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