Resident Evil'ın TV serisi için geri sayım başladı
Netflix, oyun uyarlaması yapımları beyaz cama uyarlamaya devam ediyor. Efsanevi Resident Evil da, Netflix'e konuk olacak.
Yıllar boyunca pek çok oyun uyarlaması, sinemaya uyarlandı. Netflix ve HBO gibi özel kanalların yaygınlaşması ile de oyun uyarlamaları, beyaz cama uyarlanmaya başladı. Netflix, ilk olarak Witcher serisini TV'ye uyarlama kararı alarak, kayda değer bir projeye imza attı. Gelecek aylarda gösterime girecek Witcher serisinde, Geralt of Rivia rolünü, Superman ve Justice League filmlerinin başrolü Henry Cavill üstlenecek.
Netflix, şimdi de Resident Evil'ı beyaz cama uyarlama kararı aldı. Resident Evil TV serisi ile, sinemaya uyarlanan filmler arasında "hikaye örgüsü" açısından benzerlik bulunmayacak. TV serisinin, şeytani Umbrella'nın doğuşuna yoğunlaşması ve kült karakterler; Leon S. Kennedy, Claire Redfield ve Chris Redfield gibi figürlere odaklanması bekleniyor.
Elbette bir ihtimal daha söz konusu. Resident Evil serisinin en başarılı yapımlarından biri olarak kabul edilen Resident Evil 7 hikayesinin de, TV serisinde yansıtılabileceği iddia ediliyor. Lakin bunun düşük bir ihtimal olduğu fısıldanıyor.
Netflix, yapımcı stüdyo Constantin Film ile anlaşma sağladı. 6 filmden oluşan Resident Evil serisi, eleştrimenlerden tam not alamasa da; düşük bütçeyle 1,5 milyar dolar civarında gişe hasılatı elde etmeyi başardı. Resident Evil 7 ve Resident Evil 2: Remake oyunlarıyla Capcom ciddi bir kar elde etti. Constantin-Capcom ortaklığı bu karı, Netflix televizyon serisi ile katlamaya kararlı.
Bir ilginç haberimiz daha var: Constantin, Netflix TV serisiyle, yapımın kökenlerini beyaz cama yansıtırken, yeni bir filmi de sinemaya taşımaya niyetli.
Televizyon serisinin, 2019 yılının üçüncü çeyreğinde, serinin hayranları ile buluşması bekleniyor. Sinemalarda gösterime girecek Resident Evil yapımının ise 2020'de izleyicilerle buluşacağı öngörülüyor.
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