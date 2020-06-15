Yeni PS5 oyunu Stray: İnsanlığın bittiği robot dünyasında bir kedisiniz!

PlayStation 5'e gelecek olan yeni ve mükemmel oyunlar geçtiğimiz günlerde tanıtılmıştı. Bu oyunlardan en dikkat çekici olanlardan biri Stray oldu. Bir kedi olduğunuz oyunda insanlığın sonunun neden geldiğini araştırıyorsunuz. İşte Stray fragmanı ve detaylar...