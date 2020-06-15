Yeni PS5 oyunu Stray: İnsanlığın bittiği robot dünyasında bir kedisiniz!

Kedi gibi özgürce dolaşmak, kimse fark etmeden her şeyi izleyebilmek ve daha pek çok şey... İşte bu hayal, Blue Twelve Studio'ya da ilham oldu...
Stray Oyununun Konusu
PlayStation 5'e gelecek olan Stray adlı macera video oyunu için hazırlıklar sürüyor. Oyunda bir sokak kedisisiniz ve dilediğiniz gibi dolaşabiliyorsunuz. Robotlarla dolu bu dünyada, çürüyen bir şehirde kaybolan küçük sokak kedisi, insanların soyunun tükenme nedenini araştırıyor. Küçük sırt çantası ile dolaşan kedi, tüm gizemleri çözmeye çalışıyor.
Stray Nasıl Bir Oyun?
Yönetmen Viv, Stray oyunu ile ilgili şunları söyledi : "İnşa ettiğimiz garip dünyayı keşfederken, bir arabanın altına gizlice girdiğinizde ya da çatılarda herkes varlığınızdan habersiz yürürken, gerçekten ferah hissediyorsunuz." Alternatif olarak, "Robotları sonsuza dek rahatsız edebilirsin."
Stay oyununun Kowloon Walled City'den esinlendiği söyleniyor. (Kowloon Walled City, Hong Kong, Kowloon Şehrinde hükümetsiz, yoğun nüfuslu bir yerleşim yeriydi. Başlangıçta bir Çin askeri kalesi olan Walled City, Yeni Topraklar 1898'de Çin tarafından İngiltere'ye kiralandıktan sonra bir yerleşim bölgesi haline geldi.)
Blue Twelve Studio'nun yaratıcı yönetmeni, Kowloon Walled City'in evrenleri için mükemmel bir üs olduğunu anladıktan sonra "Bir kedi için Kowloon'dan daha iyi bir oyun alanı yok" dedi.
Kedilerin Karakterleri Oyun Fikri Veriyor
Stüdyonun kurucu ortağı Koola ile yakından çalışan Blue Twelve Studio'nun yönetmeni, iki kedisi Murtaugh ve Riggs'den esinlendiklerini söyledi: "Kediler her zaman o kadar eğlenceli, sevimli, sevecen ve sinir bozucudur ki, bu bizim için sonsuz bir oyun fikri akışıdır."
Aşağıdaki çarpıcı fragmana bir göz atalım...
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