Yeni PS5 oyunu Stray: İnsanlığın bittiği robot dünyasında bir kedisiniz!

PlayStation 5'e gelecek olan yeni ve mükemmel oyunlar geçtiğimiz günlerde tanıtılmıştı. Bu oyunlardan en dikkat çekici olanlardan biri Stray oldu. Bir kedi olduğunuz oyunda insanlığın sonunun neden geldiğini araştırıyorsunuz. İşte Stray fragmanı ve detaylar...

PS5 Stray Oyunu Konusu Nedir? İşte Fragmanı

Kedi gibi özgürce dolaşmak, kimse fark etmeden her şeyi izleyebilmek ve daha pek çok şey... İşte bu hayal, Blue Twelve Studio'ya da ilham oldu...

Stray Oyununun Konusu

PlayStation 5'e gelecek olan Stray adlı macera video oyunu için hazırlıklar sürüyor. Oyunda bir sokak kedisisiniz ve dilediğiniz gibi dolaşabiliyorsunuz. Robotlarla dolu bu dünyada, çürüyen bir şehirde kaybolan küçük sokak kedisi, insanların soyunun tükenme nedenini araştırıyor. Küçük sırt çantası ile dolaşan kedi, tüm gizemleri çözmeye çalışıyor. 

stray

5

Stray Nasıl Bir Oyun?

Yönetmen Viv, Stray oyunu ile ilgili şunları söyledi : "İnşa ettiğimiz garip dünyayı keşfederken, bir arabanın altına gizlice girdiğinizde ya da çatılarda herkes varlığınızdan habersiz yürürken, gerçekten ferah hissediyorsunuz." Alternatif olarak, "Robotları sonsuza dek rahatsız edebilirsin."

Stay oyununun Kowloon Walled City'den esinlendiği söyleniyor. (Kowloon Walled City, Hong Kong, Kowloon Şehrinde hükümetsiz, yoğun nüfuslu bir yerleşim yeriydi. Başlangıçta bir Çin askeri kalesi olan Walled City, Yeni Topraklar 1898'de Çin tarafından İngiltere'ye kiralandıktan sonra bir yerleşim bölgesi haline geldi.)

Blue Twelve Studio'nun yaratıcı yönetmeni, Kowloon Walled City'in evrenleri için mükemmel bir üs olduğunu anladıktan sonra "Bir kedi için Kowloon'dan daha iyi bir oyun alanı yok" dedi.

3

stray

Kedilerin Karakterleri Oyun Fikri Veriyor

Stüdyonun kurucu ortağı Koola ile yakından çalışan Blue Twelve Studio'nun yönetmeni, iki kedisi Murtaugh ve Riggs'den esinlendiklerini söyledi: "Kediler her zaman o kadar eğlenceli, sevimli, sevecen ve sinir bozucudur ki, bu bizim için sonsuz bir oyun fikri akışıdır."

stray 3

7

Aşağıdaki çarpıcı fragmana bir göz atalım...

PS5 Oyunu Stray'ın Fragmanı

Stray - Teaser Trailer | PS5Stray - Teaser Trailer | PS5
Stray is coming to PS5 in 2021. Lost, alone, and separated from family, a stray cat must untangle an ancient mystery to escape a long-forgotten cybercity and find the way home.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 18 Haziran 2020 aktüel kataloğunda bluetooth pikap, akıllı saat fırsatı
19 Haziran 2020 BİM aktüel kataloğunda tablet, kulaklık ve selfie çubuğu fırsatı
Dark 3. sezon ne zaman? Heyecanla beklenen Dark 3. sezon fragmanı yayında!
12 Haziran 2020 BİM aktüel kataloğunda drone, TV ve akıllı bileklik sürprizi
Günün En çok Okunanları
Koronavirüs belirtileri nelerdir? İşte Bakanlık rehberindeki belirtiler
"Güvenli" Web Tarayıcısındaki Güvenlik Açığı, Dev Şirkete Pes Dedirtti
Koronavirüs Nedeniyle Ertelenen The Batman İçin Nihayet Düğmeye Basıldı
Koronavirüs'e Karşı Karantina Kararları Alınmasaydı, Milyonlar Ölebilirdi
Xiaomi, Redmi Note 9'u Türkiye'de Satışa Sundu! İşte Özellikleri ve Fiyatı!

 

 