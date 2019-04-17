Robot düğün fotoğrafçısı Eva ilk işini aldı
Robot düğün fotoğrafçısı Eva ilk düğününü fotoğrafladı!
- Levent Öztürk
Robotların işlerimizi alacakları iddiaları yıllardır sürekli olarak karşımıza çıkmaktaydı. Otomasyon hayatımızın her noktasına girerken şimdilik çoğumuzun işini robotlara kaybetme endişesi çok yok ancak düğün fotoğrafçıları için durum biraz daha farklı olabilir.
Birleşik Krallık merkezli Service Robots firması, kiralanabilecek pek çok droid sunuyor ve bunlardan biri de Eva olarak adlandırılan fotoğraf robotu. İnsansı robot, yüz tanıma teknolojisini kullanarak insanları belirledikten sonra fotoğraf çektirmek isteyip istemediklerini soruyor. Eva, 2019'un başlarında sunulmuştu ancak 7 Nisan tarihinde resmi olarak ilk düğününü fotoğrafladı.
Gary ve Megan Barker'ın düğünü için kiralanan robot için damat Gary'nin söylediğine göre, düğün için mükemmel bir ekti ve davetliler hâlâ bu robot hakkında konuşuyorlar.
Eva, insansı gövdesinin ön kısmında etkileşimli bir renkli ekrana sahip ve fotoğraf çekmeye başlamadan önce davetliler çeşitli seçeneklerin arasında seçim yapabiliyorlar. Ayrıca Service Robots'un Eva ile beraber sunduğu baskı istasyonu da fotoğrafların anında alınabileceği anlamına geliyor ve davetliler, fotoğrafları istedikleri medya platformuna yükleme seçeneğine de sahipler...
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