Rockstar Games'ten oyunseverlere özel uygulama!
Oyun dünyasında Read Dead Redemption 2 fırtınası esmeye devam ediyor. Rockstar Games çarpıcı mobil uygulamasıyla oyuna olan ilgiyi artıracak.
Read Dead Redemption 2, yılın en merakla beklenen oyunlarının zirvesinde... Oyun, 26 Ekim 2018 tarihinde; Sony PlayStation 4 ve Xbox One platformlarında, dünya çapında piyasaya sürülecek.
Rockstar Games, son derece başarılı bir tanıtım politikası güdüyor. Şirket, oyun dünyasında eşine pek rastlanmayan bir eyleme imza atıyor. Read Dead Redemption 2, bilindiği üzere Vahşi Batı'nın uçsuz bucaksız arazilerinde hayat bulan bir yapım... Kısacası kafanızın karışma olasılığı yüksek. Rockstar Games; kullanıcılara gerek yardımcı olmak, gerekse oynanış keyfini zirveye taşımak için Red Dead Redemption 2 Companion App'ı yayınlayacağını duyurdu.
Söz konusu uygulama Android ve iOS platformları için geliştirildi. Konsollarınız ile doğrudan iletişime geçen uygulama; oyun-içi haritayı gösterebiliyor, özel öneme sahip ve işaretlediğiniz yerleri anbean size yansıtabiliyor.
Akıllı telefon veya tabletinizi; oyundaki günlüğüzü okumak, karakterinizin ayrıntılarına ulaşmak için kullanabildiğiniz gibi, bu cihazlardan HUD(Sanal Gösterge Paneli) olarak faydalanabiliyorsunuz.
Red Dead Redemption 2, Companion uygulaması ile sürükleyici bir oyun deneyimi yaşamak isteyen kullanıcıları çok memnun edecek. Farklı menülerde "vakit harcamaya" gerek olmaksızın, önemli navigasyon ve karakter verilerine ulaşılabilecek. Uygulama, oyunla aynı tarihte yayınlanacak.
Barış Terun
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