ROG, RX Optik Mekanik Anahtarlara Sahip Yeni Klavyesini Duyurdu

ASUS Republic of Gamers (ROG), ROG RX Red Optik Mekanik Anahtarlara sahip ilk oyuncu klavyesi olan ROG Strix Scope RX'i duyurdu. Oyunculara tutarlı ve sallantısız bir tuş deneyimiyle birlikte 1 milisaniye tepki süresi sunan ROG RX Red Optik Mekanik Anahtarlar, 100 milyon kez basılmaya dayanıklı tuşlarıyla dikkat çekiyor.
Daha iyi anahtarlar
ROG Strix Scope RX'te kullanılan birinci sınıf ROG RX Red Optik Mekanik Klavye Anahtarları, her tuşu çevreleyen yerleşik RGB LED'lerle donatılmış içi boş kare sap tasarımına sahip ilk anahtar olma özelliğini taşıyor. Bu eşsiz tasarım, dalgalanma gecikmesini neredeyse sıfıra indirerek tuşa basıldığı anda tepki alınmasını sağlıyor. İçi boş kare sap ve X sabitleyici mekanizma tutarlı ve sallantısız bir tuş deneyimi sunarak 100 milyon kez basılmaya dayanıklı uzun ömürlü bir kullanım sağlıyor.
Üst düzey özellikler
ROG Strix Scope RX, büyük beğeni kazanan ROG Strix Scope klavyenin başarısını ROG RX Red Optik Mekanik Klavye anahtarlarıyla sürdürmeyi hedefliyor. Bu yeni inanılmaz anahtarlarla donatılan ROG Strix Scope RX, temelde kendinden önce gelen modelin beğeni kazanan popüler özelliklerini taşıyor.
Strix Scope RX'in geliştirilme sürecinde FPS oyuncularının oyun stilini inceleyen ROG Ar-Ge ekibi, normalden iki kat daha geniş ve kullanımı çok daha kolay bir Ctrl tuşu tasarladı.
İkonik figürlü Gizlilik tuşu anında tüm uygulamaları gizleyip sesi kısarak gizlilik sunuyor. Ardından tek dokunuşla tüm uygulamalar ve sesler eski haline döndürülebiliyor.
ROG Strix Scope RX'te ayrıca, üst sırada yer alan tuşların medya ve fonksiyon (Fn) işlevleri arasında geçiş yapmayı sağlayan Hızlı Geçiş anahtarı bulunuyor. Bu tuş, oyun ile günlük kullanım arasında değişimi kolaylaştırıyor. Bunlara ek olarak klavyede, mouse veya flash sürücü bağlamak ya da mobil cihazları şarj etmek için USB 2.0 geçiş özelliği de bulunuyor.
Toza ve sıvı dökülmesine dayanıklı
ROG Strix Scope RX, sektör lideri IP56 derecesinde toza ve suya dayanıklılık sunuyor. Klavye, kazara sıvı dökülmesinden ve tozdan bu şekilde korunuyor. Dayanıklı alüminyum alaşım üst plaka sağlam bir yapı oluşturarak oyuncuların uzun süre güvenebilecekleri performans sunuyor.
BULUNABİLİRLİK VE FİYAT
ROG Strix Scope RX'in TR tuş dizilimi ile birlikte Ocak 2021'de piyasada olması bekleniyor.
TEKNİK ÖZELLİKLER
|
Bağlantı
|
USB 2.0
|
Dizilim
|
%100 tam boy
|
Tuş anahtarları
|
ROG RX Optik Mekanik Klavye Anahtarı
|
Arka Aydınlatma
|
Her tuşta RGB LED
|
Üst kasa
|
Alaşım
|
Tuş başlıkları
|
ABS (Lazer baskı)
|
Anti-ghosting
|
%100 anti-ghosting
|
Sorgu oranı
|
1000 Hz
|
Makro tuşları
|
Tüm tuşlar programlanabilir
|
Makro kaydı
|
Kullanım sırasında kayıt desteği
|
Kablo türü
|
Kauçuk Y kablosu
|
Kablo uzunluğu
|
1,8 m
|
USB geçişi
|
Var, tam işlevli
|
Sıvı dökülmesine ve toza dayanıklılık
|
IP56
|
Paket içeriği
|
1 x XA05 klavye
1 x Garanti kartı
1 x Hızlı Başlangıç Kılavuzu
|
Medya tuşları (entegre)
|
F5 – Oynat/Duraklat
F6 – Durdur
F7 – Geri
F8 – İleri
F9 – Sesi kapatma / Sesi açma
F10 – Ses düzeyini artırma
F11 – Ses düzeyini düşürme
Gizlilik tuşu (F12) – Masaüstünü göster ve sesi kapat
|
Boyut
|
440 x 137 x 39 mm
|
Ağırlık
|
1,07 kg
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