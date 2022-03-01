Rusya'ya Meydan Okuyan Dev İsimlere Şimdi de Netflix Dahil Oldu!

Netflix, Rusya devletine ait veya devlet destekli TV kanallarını yayınlamak için Rus baskısına boyun eğmiyor. Akış hizmeti, Channel One, NTV ve Spa dahil olmak üzere, bir Rus yasası uyarınca gerekli olan 20 ücretsiz devlet kanalını taşımayacağını Variety'ye doğruladı. Bir sözcü, şirketin "mevcut durum" ışığında bu kanalları sunma planı olmadığını söyledi. Yani, ülke Ukrayna'yı işgal ederken Rus devlet medyasını desteklemeyi reddediyor.
Ülkede Vitrina TV yasası olarak bilinen yasa, 100.000'den fazla abonesi olan görsel-işitsel hizmetlerin bu kanalları taşımasını gerektiriyor. Ulusal düzenleyici Roskomnadzor, Netflix'i Aralık ayında bu hizmetlerden biri olarak etiketledi. Karar henüz uygulanmadı, ancak Netflix'in yakın zamanda uygulamayacağı da görülüyor.
Netflix'in Rusya'dan çekilmekten korkmadığı da açık. Akış devi, hizmetini yalnızca yaklaşık bir yıl önce yerelleştirdi ve ülkede çalışanı bulunmuyor. İlk Rus orijinali (Tolstoy'un Anna Karenina'sının uyarlaması) üzerinde çalışmaya Mayıs 2021'de başladı ve The Wall Street Journal'ın bir kaynağı tarafından söylenene göre Netflix'in 1 milyondan az Rus abonesi var. Yani hizmetin ülkeden çekilmesi, büyük bir fedakarlıktan çok sembolik bir hareket olabilir.
Yine de, teknoloji endüstrisi Rus devlet medyasına karşı büyüyen bir tepki gösteriyor. Meta, Microsoft ve Google gibi şirketler, Avrupa Birliği yasağı ve yanlış bilgilendirmeye karşı genel politikalar nedeniyle RT ve Sputnik gibi Rus haber kaynaklarını büyük ölçüde kısıtladı. Batılı teknoloji firmaları, Ukrayna'nın işgalinden sonra Rusya'nın resmi mesajını yaymaya istekli değiller ve Rus yönetiminin misilleme yapmasından korkmuyorlar.
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