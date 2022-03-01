Rusya'ya Meydan Okuyan Dev İsimlere Şimdi de Netflix Dahil Oldu!

Rusya'ya bir yaptırım da Netflix'ten geldi: Akış devi Netflix, Rusya devlet kanalları için yayıncı olmayı reddettiğini açıkladı!

  • Levent Öztürk
Netflix'ten Rusya'ya "hodri meydan"

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