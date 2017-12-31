Rusya, uzay turizmi için otel modülü üretiyor...

Rusya, uzay turizmi için turistlerin UUİ yanında kalabilecekleri bir otel modülü üretiyor...

Rusya uzay turistleri için otel hazırlıyor...

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Rusya, uzay turizmi için otel modülü üretiyor...

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