Rusya, uzay turizmi için otel modülü üretiyor...
Rusya, uzay turizmi için turistlerin UUİ yanında kalabilecekleri bir otel modülü üretiyor...
Amerikalı özel firmalar müşterilerine uzaya (en azından uzayın kenarına) kısa bir yolculuk teklifi sunmak için uğraşırlarken, Rusya çok daha büyük bir plan üzerinde çalışıyor. Popular Mechanics'in söylediğine göre Rus uzay firması Roscosmos'un planı, ISS üzerinde lüks bir otel kurmak. Yeterince derin kaynaklara sahip olan kişiler en azından 40 milyon dolar karşılığında bu otelde bir yada iki hafta kalabilecekler. Fazladan ödenecek olan 20 milyon dolar ile de bir kozmonot ile beraber uzay yürüyüşüne çıkma şansı tanıyacak.
Yayının söylediğine göre Rus uzay anlaşmalı firması RKK Energia, 279 ile 446 milyon dolar arasında masrafa sebep olacak olan ikinci modülün ödemesi için bir strateji bulmuş durumda. RKK Energia, şimdiden iki modülün ilkini üretmekte ve bu modül bir bilim laboratuvarı ve güç kaynağı istasyonu olarak üretiliyor. İkinci modül de planın bir parçası olsa da, Rus hükümeti sadece ilk modülün masraflarını karşılıyor.
Söylenilene göre turist modülü de dışarıdan ilk modül gibi gözükecek. Ancak iç kısmında yaklaşık olarak iki metreküp boyutunda olan ve 9 inçlik (yaklaşık 22.3cm) camları bulunan dört uyuma bölmesi yer alacak. Ayrıca iki "medikal ve hijyen" istasyonu ve 16 inçlik cama sahip olan bir oturma alanı bulunacak.
RKK Energia, NASA'nın kapsülde yer kiralamayı bırakmasının ardından her Soyuz uçuşu ile bir ya da iki turist taşımayı planlıyor. Boeing ve SpaceX'in ticari mürettebat programı araçlarının hazır olması ile beraber NASA'nın Soyuz kapsüllerinde yer kiralamayı bırakması bekleniyor. Firmanın inşaata başlaması için en azından 12 (zengin) yolcu bulması ve 4 milyon dolarlık ön ödeme alması gerekiyor. Eğer yılda en azından altı yolcu bir haftalık ziyaret için ödeme yaparsa, firma yaptığı yatırımı yedi yıl içerisinde geri kazanmış olacak.
Ancak Popular Mechanics'in belirttiği üzere ISS'in 2028 yılında görevden ayrılması beklenmekte. Firmanın söylediğine göre modülün tamamlanması beş yıl alacak ve bu yüzden de hızlı bir şekilde üretime geçmeleri gerekiyor.
Levent Öztürk
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