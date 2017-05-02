Sadece Kazalarda Ölseydiniz Ne Kadar Yaşardınız?
Sadece kazalarla ölebildiğiniz, aksi halde ölümsüz olduğunuz bir dünya düşünün. Böyle bir dünyada ne kadar yaşardınız? Cevap, içeride...
Sadece kazalarla ölebildiğiniz, aksi halde ölümsüz olduğunuz bir dünya düşünün. Böyle bir dünyada ne kadar yaşardınız? Yeni hesaplamalara göre çok ama çok uzun zaman. Tabi, bu "uzun" tanımını neye nispetle yaptığınıza da bağlı.
Veri sitesi Polstats'ın düşünce deneyi, tıbbi ve sosyal alandaki gelişmelerin, ölümün kanser, kalp krizi ve yaşla ilgili tüm hastalıklar gibi tüm "doğal" sebeplerini ortadan kaldırdığını varsayıyor. Insurance Information Institute'ten alınan verileri hoş bir simülasyonda canlandıran Polstats, böyle bir durumda ABD'deki yaşam beklentisinin 78 yıldan 8.938 yıla uzayacağını keşfetti.
Sadece kazalarla ölmenizin mümkün olduğu bir dünyada yaşam beklentisi, 30.000 yıl veya daha uzun olabiliyor. Böyle bir dünyada sadece otomobil kazaları, boğulma, intihar, yangın, kafanıza kurşun isabet etmesi gibi durumlarda ölebiliyorsunuz. Simülasyon, büyük çoğunluğun otomobil kazalarında, ikinci olarak ateşli silahlarla öleceğini gösteriyor. Kaza sonucu ölümlerin diğer sebepleri arasında yangınlar, merdivenden düşme ve boğulma var.
Araştırmanın çok sayıda varsayımda bulunduğunu söylemeye bile gerek yok. Örneğin şu an bilinen tüm hastalıkları yendiğimiz bir yana, yaşlanmayla ilgili tüm hastalıkları -henüz bilmediğimiz hastalıkları dahil- yendiğimiz varsayılıyor. Sadece 1.000 yaşlarındaki bir insanda çıkabilen bir hastalık türü varsa, bunun da tedavisinin bulunduğu düşünülüyor. Doğum sırasındaki ölümler, açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle ölümlerin de yaşanmadığı varsayılıyor.
Son olarak beklenmeyen bir savaşın veya yaygın hastalığın insanlığı silip süpürmeyeceği de varsayılıyor.
Tüm bunlara rağmen araştırma, yeryüzünde er veya geç, bir noktada öleceğimizi, bir şeylerin bizi öldürmesinden kaçamayacağımızı hatırlatıyor.
Zeynel A. Öztürk
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