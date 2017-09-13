Safe Browsing, 3 Milyardan Fazla Cihazı Koruyor!
Google'ın önemli yazılımı, yapılan açıklamaya göre bugün 3 milyardan fazla cihazda yüklü ve görevini yapmaya devam ediyor!
Google, e-dolandırıcılık engelleme aracının şu an 3 milyardan fazla cihazda kullanıldığını söylüyor. Arama devi Pazar günü, Chrome, Firefox ve Safari için sunulan Safe Browsing yazılımının 2016'ya göre bir milyar daha fazla akıllı telefonu, laptop'u ve masaüstü bilgisayarı "internetteki kötülüklerden" koruduğunu söyledi. Koruma, Snapchat gibi sosyal medya uygulamaları için de çalışıyor. Snapchat, bu aracı kullanıcıların paylaştığı link'leri kontrol etmek için kullanıyor.
Snapchat, bir destek sayfasında şöyle diyor: "Bu tür bir link açarsanız, vazgeçmenize izin veren bir uyarı göreceksiniz, ya da Google'ın Safe Browsing hizmeti hakkında daha fazla bilgi edinmeyi seçebilirsiniz. URL'nin kendisi Google ile paylaşılmıyor."
İnternette gezinirken tehlike altında olduğunuzu nasıl anlayabilirsiniz? Büyük kırmızı bir uyarı işaretiyle. Anti-zararlı yazılım aracı 10 yıl önce kişisel bilgisayarlar için geliştirilmişti, ama piyasada mobil cihazların yaygınlaşmasıyla o da büyüdü.
Google'dan Stephan Somogyi ve Allison Miller, bir blog yazısında şöyle diyor: "Geçtiğimiz birkaç senede, Safe Browsing'in nasıl veri ileteceğini yeniden düşündük. Veriyi olabildiğince taşınabilir hale getirmek için yeni teknolojiler geliştirdik: Artık sadece söz konusu cihaz için en koruyucu olan verileri gönderiyoruz ve verinin mümkün olan en fazla şekilde sıkıştırılmasına dikkat ediyoruz."
H. Hüseyin Öztürk
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