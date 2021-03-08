Sağlıkta Yeni Oyuncu: Amazfit GTS 2 Akıllı Saat İncelemesi

Ülkemizdeki teknoloji markaları arasına yeni bir oyuncu daha katıldı. Amazfit, Türkiye pazarına resmi olarak girdi ve hemen akabinde de cihazlarını tüketicilerin beğenisine sundu. Aslında Amazfit'in arkasında Çin merkezli Huami şirketi var ve Huami, aslında Xiaomi'nin akıllı bileklikleri olan Mi Band serisinin de aynı zamanda üreticisi. Şirket artık ülkemizde de Amazfit ürünleri ile yer alacak.
Amazfit için sağlık alanında faaliyet gösterdiğini söyleyebiliriz ve şirketin buna uygun olarak da çok sayıda akıllı saati ve akıllı bilekliği bulunuyor. Ayrıca TWS kulaklıklarının da olduğunu söyleyebiliriz ki bunlardan biri de geçtiğimiz günlerde yine satışa çıkan uyku kulaklığı Amazfit ZenBuds oluyor. Uykuya özel bir kulaklık olması onu bir hayli ilginç kılarken zamanı gelince onu da inceleyeceğiz ancak bugün konumuz Amazfit'in akıllı saati GTS 2 olacak.
Özellikle son dönemde akıllı saat ve akıllı bilekliklerde adeta bombardıman yaşanıyor diyebiliriz. Arka arkaya yeni çıkan saatler arasında benzer özellikler olduğu gibi, yelpazenin geniş olması da elbette ki tüketiciye yarıyor. Amazfit GTS 2 de bu yelpazenin renklerinden biri halini alıyor. Peki, ne kadar çekici, özellikleri ve farkları neler?
Amazfit GTS 2: Tasarımı ve Ekran
Amazfit GTS 2, dikdörtgen biçimli bir akıllı saat. Bu tasarımıyla daire şeklinde kadranlı bir saat istemeyen, öte yandan gerek ekosistem gerek fiyatı yüzünden Apple Watch'u da tercih etmeyenlere güzel bir alternatif. Hoş, son dönemde bu tasarımla da sık karşılaşmaya başladık; OPPO Watch ve realme Watch da bunlardan biri olurken, yine Huawei Watch Fit de benzer cihazlar arasında değerlendirilebilir.
Amazfit GTS 2'nin beğendiğimiz yanı ise fazlasıyla hafif olması, buna karşın kaliteli görünmesi ve bunu hissel olarak da aktarabilmesi. 42mm'lik saat, alüminyum alaşımlı kasası ile 9.7 mm kalınlığında ve böylece çok çıkıntı yapmıyor, silikon kayışı da kolda fazlasıyla rahat duruyor. Sadece 24 gram ağırlığıyla da konunuzda neredeyse hissetmiyorsunuz. Tabii ki bu saat, maskülen saat yapısını sevenler için uygun bir seçenek olmayacaktır. Bu arada saatin yalnızca gri renkli kayışı yok, ayrıca pembe ve siyah renkle de bulabiliyorsunuz.
Ekrana geldiğimizde ise, Amazfit GTS 2'de 1.65 inç büyüklüğünde bir ekran yer aldığını görüyoruz. AMOLED panelin kullanıldığı bu ekranda 348x442 piksel çözünürlük sağlanırken, piksel yoğunluğu da 341 ppi seviyesinde. Panelin AMOLED olması, renklerin güzel görünmesi için önemli sebep olurken, çözünürlükle de bu destekleniyor. Ekran parlaklığıyla dış mekan kullanımında görünürlük yüksek olurken, iç mekanlarda da iyi bir görüş sağlıyor. Bu arada ekranın her zaman açık modu olduğunu da söyleyelim. Tabii ki bunun pil ömrünü önemli ölçüde kısalttığı da açık.
Saatte çeşitli ekran yüzleri de yer alıyor. Bunlar şu an için 60 – 70 adetle sınırlı. Seçenekleri de uygulama üzerinden görebiliyorsunuz.
Amazfit GTS 2 Özellikleri Neler?
Şimdi biraz da Amazfit GTS 2'nin özelliklerinden bahsedelim. Tahmin edebileceğiniz gibi, bu saatte de çeşitli spor fonksiyonları yer alıyor, aktivite takibi yapılıyor ve bir nevi sizin sağlık koçunuz halini alıyor. Saatin bunu destekleyecek yeterli özellikleri var. Spor modlarından vs. bahsedeceğiz. Ancak onlara geçmeden temel özelliklerinden bahsetmek daha doğru olacak.
Öncelikle bu saatin suya karşı dayanıklı olduğunu bilin. 5 ATM, yani 50 metreye kadar suya dayanabiliyor. Üzerinde hava basıncı sensörü, ivme sensörü, jireskop, jeomanyetik sensör ve ortam ışığı sensörü yer alırken, saatin tabanında da üretici şirket Huami'nin kendi geliştirdiği BioTracker 2 biyolojik veri sensörü bulunuyor ve bununla kan oksijen doygunluğu da ölçülebiliyor.
Saatte yerleşik olarak GPS ve GLONASS desteği yer alıyor. Böylece koşuya çıktığınızda verilerinizi Strava ve Google Fit gibi 3'üncü parti uygulamalarla da paylaşabiliyorsunuz.
3 GB dahili hafızası bulunuyor. Bu sayede MP3 formatında 500 – 600 adet şarkıyı saate yükleyebilirsiniz. Müziği ister kendi üzerindeki hoparlörleri, ister saate bağlayacağınız bir Bluetooth kulaklık üzerinden dinleyebilirsiniz.
Peki, Amazfit GTS 2 ile telefon konuşmalarını yapabiliyor musunuz? Evet, hatta bu konuda iyi de performans gösteriyor. Mikrofon ve hoparlör performansı gayet yeterli durumda; böylece telefonunuza gelen çağrıları saat üzerinden rahatlıkla cevaplayabiliyorsunuz.
Saat hem Android hem iOS işletim sistemi ile uyumluluk gösteriyor, böylece herkes tarafından kullanılabilir. Tabii ki bunun için bir uygulama kullanmanız gerekli. Uygulanın adı Zepp ve bu uygulamayı hem Android hem iOS uygulama marketinde bulabiliyorsunuz. Uygulamadan da az sonra daha detaylı bahsedeceğiz ancak hazır uyumluluktan bahsetmişken Amazfit GTS 2'nin bağlantı konusunda da birkaç şey söylemek gerek.
Uygulamayı indirdikten sonra klasik olarak yönergeleri takip ederek bağlantıyı sağlayabiliyorsunuz, burada hiçbir sorun yok. Ancak sadece bunu yaptığınızda, telefonunuza gelen çağrılar saate düşmeyecek. İlginçtir, bunun için uygulama içinde yer alan Telefon sekmesine geldiğinizde, sizden saati Bluetooth ile bağlamanızı istiyor, ancak saat zaten bağlı görünüyor. Birkaç denemeden sonra bunu da hallediyorsunuz, ancak bunun kafa karışıklığı yarattığını da söylemek lazım; muhtemelen bir güncelleme ile gidereceklerdir.
Amazfit GTS 2 Spor Yetenekleri ve Uygulama
Şimdi gelelim Amazfit GTS 2'in sağlık takibi konusunda yaptıklarına. Bu arada GTS 2'nin sağlığınızı ve zindeliğinizi takip etme yolunda sunduğu her şeyin aslında bir diğer Amazfit saat modeli GTR 2 ile aynı olduğunu da söyleyelim. Zaten bu 2 saat aslında birbirinin farklı tasarımlı alternatifi oluyor. GTR 2, daire biçimli tasarımla geliyor.
Saatte, iç mekan aktivitesini izlemek ve adım sayılarını takip etmek, öte yandan uyku takibini yapabilmek için ivmeölçer ve jiroskop hareket sensörleri çalışırken; koşu, bisiklete binme ve yüzme gibi açık hava etkinliklerini izlemek için de yerleşik GPS'e iş düşüyor. Az önce bahsettiğimiz BioTracker 2 optik sensörü de kalp atış hızı ve daha ayrıntılı verileri işleyebiliyor.
Saat 90 farklı spor türünü izleyebiliyor. Bunlar; koşu, yürüyüş, bisiklet, dış mekan ve iç mekan sporları, dans, dövüş sporları, su sporları, kış sporları gibi gibi kategoriler halinde bulunuyor. Yapacağınız spor türüne uygun seçimi böylece kolayca saat üzerinde bulabiliyorsunuz.
Bunların yanı sıra kalp atış hızı, SpO2 ölçümü, uyku takibi ve stres analizini düzenli olarak yapabilen saat, kondisyon takibi konusunda da gayet iyi sonuçlar üretiyor. Tüm edindiği bilgileri de uygulaması üzerinde detaylı şekilde raporluyor.
Zepp uygulaması üzerinden tüm verilerinize anında erişebiliyorsunuz. Burada adım sayısı başta olmak üzere, yaktığınız kalori miktarı, uyuduğunu süre, kalp atış hızını, stres seviyeniz sırasıyla yer alıyor. Altta bir de PAI bölümü var. Peki, PAI nedir?
PAI Nedir?
PAI, Personal Activity Intelligence, yani Kişisel Etkinlik Zekası anlamına geliyor ve bireysel fizyolojik aktivitelerin bir göstergesi olarak kullanılıyor. PAI puanınız ne kadar yüksek olursa, o denli aktif yaşıyorsunuz anlamına gelirken, bu puanı da elbette yaptığınız etkinlikler karşılığında kazanıyorsunuz. Tabii ki bu puanlama sistemi kalp atış hızınıza endeksli olarak hesaplanıyor. Bu sistem özellikle kendine spor konusunda ve aktif yaşam anlamında hedefler belirleyenler için gayet motive edici olacaktır. Bu arada uygulamanın derinlerine çok daha geniş seçenekler yer alıyor. Vücut ölçülerinizi belirleyebiliyorsunuz. Ayrıca Amazfit'in akıllı tartısı ile de entegre edebilir ve böylece vücut kompozisyonu kısmındaki verileri de doldurabilirsiniz.
Uygulamanın bizim kullandığımız önemli kısımları ise elbette saat dahilinde spor takibi ve uyku takibi konularında oldu. Her ikisinde de önemli ölçüde ayrıntılı istatistikler hazırlayabildiğini gördük. Egzersiz kayıtlarına girdiğinizde, burada yaptığınız egzersiz sonucunda ne kadar kalori yaktığınızdan nabız seviyelerine ve nabız dilimlerine erişebiliyorsunuz. Yine benzer sonuç diğer başlıklar için de geçerli durumda. Mesela uyku takibine geldiğinizde, haftanın hangi günleri ne kadar uyumuşsunuz görebiliyor, detaylarına girdiğinizde ise ne kadar süre derin ne kadar süre hafif uyuduğunuzu, uykudaki nefes kalitenizi görebiliyorsunuz. Ayrıca uyku öncesi neler yaptığınızı ve uyandığınızda nasıl hissettiğinizi kayda geçirebildiğinizi de söyleyelim.
Amazfit GTS 2 Pil Ömrü Ne Kadar?
Evet, Amazfit GTS 2 geniş seçeneklere sahip bir akıllı saat oluyor. Peki, bunlardan yararlanabilmek için ne kadar süreniz var? Yani pil ömrü ne kadar gidiyor?
Şirketin deyimine göre Amazfit GTS 2, tipik kullanımda 7 güne, temel kullanımda ise 20 güne kadar pil ömrü sağlayabiliyor. Elbette bu süreler muhtemelen şirketin belli değerlerde yaptığı testler sonucunda ortaya çıkmıştır, ancak gerçek kullanımda bu süre daha kısa. En azından bizim farklı senaryolarda kullandığımız süre içinde cihazı bir kez 2'inci ve bir diğer kullanımda ise 5'inci gün sonunda şarj ettiğimizi söyleyelim.
Bu arada şirket öte yandan saatin ağır kullanımlarda da 3.5 gün sürede pilini bitireceğini de söylüyor. Yani pil konusu tamamen sizin kullanımınıza bağlı olarak değişkenlik gösterecek. Eğer 7/24 kalp atışını izlerseniz, uyku asistanını kullanırsanız, ekranı her zaman açık pozisyona alırsanız veya telefonunuza gelen tüm bildirimleri saatinize alırsanız, bu süre tabii ki doğru orantılı olarak kısacaktır. Fakat kullandığımız onca akıllı saat arasında Amazfit GTS 2'nin pil ömrü konusunda bizi çok etkilemediğini söylemek doğru olacak. Özellikle bu fiyat bandında.
Bu arada bildirimler demişken, evet, saat üzerine telefonunuzdaki tüm bildirimlerinizi alabiliyorsunuz. Zepp uygulaması içinden hangi bildirimlerden uygulama gelmesini istediğinizi seçebiliyorsunuz. Bildirimler geliyor, ancak saat üzerinden cevap veremiyorsunuz, yani sadece monitör işlevi var.
Son olarak saatin şarj etme konusunda da en hızlısı olmadığını söyleyelim. Ancak en azından manyetik pedi kasanın arkasına rahat oturuyor ve saati 2 saat civarında bir sürede de tam kapasite şarj edebiliyor.
Sonuç
Evet, Amazfit GTS 2 hakkında hemen her şeyi anlattık. Artık bundan sonra şirketin diğer ürünlerini de sıkça satışta göreceğiz, onlara da hep birlikte diğer videolarımızda göz atacağız. Peki, son olarak Amazfit GTS 2'nin fiyatı ne kadar, onu söyleyelim. Şu an Amazfit GTS 2'yi 1599 TL fiyatla bulabiliyorsunuz. Açıkçası bu fiyat biraz yüksek geldi, çünkü karşısında rüştünü ispatlamış ve benzer fiyat etiketli önemli rakipler var. Bu noktada pazara yeni giren oyuncu olarak, ilgiyi üzerine çekebilmek için rakiplere göre biraz daha uygun fiyatlı olmak daha mantıklı olabilirdi, ancak tabii ki seçim şirketin ve elbette sizlerin.
CHIP Online Notu: %85
+ Şık tasarım
+ Hafif ve rahat
+ Ekran
+ Pratik seçenekler
+ Sağlam fitness izleme özellikleri
+ Detaylı uyku takibi
+ SpO2 sensörü
- Pil ömrü
- Fiyatı yüksek
- Uygulama senkronizasyon konusunda iyileştirilmeli
Amazfit GTS 2 Teknik Özellikleri
- Ekran 1.65 inç AMOLED
- Çözünürlük 442x348
- Hafıza 3 GB
- Su Koruması 5 ATM
- Uyumluluk Android 5.0 ve üstü, iOS 10.0 ve üstü
- Pil Ömrü 7 güne kadar
- Bağlantılar Wi-Fi, BT5, GPS + GLONASS
- Boyutlar 42.8 x 35.6 x 9.7 mm
- Ağırlık 24.7 gr. (Kayışsız)
Amazfit GTS 2 Alternatifleri Neler?
Amazfit GTS 2'ye alternatif olarak Samsung Galaxy Watch Active, Huawei Watch Fit ve OPPO Watch da tercih edilebilir.
Kimler Amazfit GTS 2 Satın Almalı?
Özellikle sağlık konusunda kendine hedefler koymayı seven ve vücut analizini detaylı olarak edinmek isteyen sporseverler ile kibar görünüşlü iyi bir akıllı saat arayanlar Amazfit GTS 2'yi değerlendirebilirler.
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