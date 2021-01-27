Samsun Galaxy S20 FE İnceleme

Samsung'un "kabul edilebilir sınırlardaki" bir fiyat karşılığında amiral gemisi özellikleri sunan telefonu Galaxy S20 FE'yi A'dan Z'ye inceledik. Glaxy S20'den ne farkı var; Galaxy S20 FE'yi satın almaya değer mi?