Samsung Android Go için Hazırlanıyor

Samsung, ilk Android Go telefonu için son hazırlıklarını tamamlıyor!

Samsung Android Go için Hazırlanıyor

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