Samsung Android Go için Hazırlanıyor
Samsung, ilk Android Go telefonu için son hazırlıklarını tamamlıyor!
Birçok sızıntı, Samsung'un yakın gelecekte ilk Android Go akıllı telefonunu tanıtmaya hazırlandığını doğruladı. Cihaz, yakında piyasaya sürüleceğini ve "Galaxy J2 Core" adıyla gelebileceğini doğrulayan pek çok sertifika aldı. Telefonun yazılımı bile bazı kaynaklarda indirmeye sunulmuş durumda.
Görünüşe göre, Samsung'un Android Go akıllı telefonu, tarayıcı uygulaması Samsung Internet'in "Go" sürümüyle sunulacak. Aynı ürüne ait bir APK, ürün yazılımı dosyalarında bulunmakta ve sunduklarına bir fikir veriyor. Tahmin edilebileceği gibi Go sürümü, normal Samsung İnternet uygulamasında bulunan özelliklerin çoğuna sahip değil.
Android Police, Go sürümünün web sayfalarını görüntülemek için Android WebView uygulamasını kullandığını ve bu durumun, uygulamanın performansı hakkında pek güven yaratmadığını söylüyor. Arayüz, normal sürüme benzer gibi görünse de, kullanıcıları Samsung'un tarayıcısına ilk etapta çeken hemen hemen tüm özelliklerden yoksun. Eklentiler (bir engelleyici gibi), gece modu ve hatta Samsung Cloud Sync uygulaması bulunmuyor. İyi yanı ise, eğer bu şekilde tanımlanabilirse, bu özelliklerin kaldırılması ile beraber Samsung, uygulamanın boyutunu yaklaşık olarak 80 MB'den sadece 17 MB'a indirebilmiş durumda.
Eğer denemek istiyorsanız APK'yı buradan indirebilirsiniz. Uygulama Galaxy S8, Galaxy S9 veya Galaxy Note 8 üzerine yüklenemiyor, bu yüzden minimum uyumluluk gereksinimleri konusunda henüz emin değiliz. Muhtemelen herhangi bir Samsung akıllı telefonunda henüz bulunmayan Android 8.1 Oreo'yu gerektirdiği tahmin edilebilir.
Levent Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın