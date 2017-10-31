Samsung, Apple Genius Bar'ı Test Ediyor

Samsung, Apple Genius Bar benzeri "bakım merkezlerini" test etmeye başladı!

Samsung, Apple Genius Bar'ı test ediyor

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