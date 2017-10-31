Samsung, Apple Genius Bar'ı Test Ediyor
Samsung, Apple Genius Bar benzeri "bakım merkezlerini" test etmeye başladı!
Apple müşterilerinin en büyük avantajlarından biri, kuşkusuz kişiye özel hizmetleri alabilecekleri Apple Mağazaları. Burada yer alan Genius Bar'lardan direkt olarak Apple çalışanından özel destek alabilen müşteriler, bu nedenle Apple'a ayrı bir sempati duyuyor; bu da Apple'a müşteri sadakati sağlıyor. Görünüşe göre Samsung da benzer planlar içinde. Zira Güney Koreli şirket, ABD'de benzer bir girişimin ilk adımını atmış.
Samsung, şu an ABD'de Detroit, Miami ve New York kentinde, toplam 3 noktada WeWork'ün çalışma alanlarında kendi bakım merkezlerini kuruyor. Bu noktalarda Samsung müşterileri ile birebir ilgilenmek isteyen Güney Koreli şirket, ilk etapta "Katman 1" olarak nitelendirdiği temel destek seviyesinde yardım sunacak. Projenin gelecek adımlarında, "Katman 2" alanları oluşturulabileceği ve bu noktalarda da yerinde onarım hizmeti sunulabileceği öngörülüyor.
Samsung'un hazırladığı alanlar, siyah çelik cam kutu şeklinde dizayn edilirken, ayrıca alanlarda iş istasyonları da yer alıyor. Böylece kullanıcılar cihazlarını beklerken, kendi işlerini de bu noktalarda yapabiliyorlar.
Bakalım Samsung'un Apple Genius Bar benzeri bir konsepti yakalama fikri ne kadar başarılı olacak.
Ercan Uğurlu
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