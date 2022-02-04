Samsung'dan Bir Büyük Liderlik Daha: Yarı İletkenlerde de 1 Numara Oldu!

Samsung'un mobil bölümü, 2021'de en çok akıllı telefon sevkiyatı yapan şirket olarak tacını elinde tuttu. Counterpoints Research ise, Samsung Electronics'in 2021'de bir diğer önemli pazarda da galip çıktığını tespit etti. Bu pazar Samsung'un temel çalışmalarının bir parçasını oluşturuyor.
Samsung Electronics, yarı iletken işinden, bir önceki yılki 62,3 milyar dolara göre %30,5 artışla 81,3 milyar dolarlık gelir elde etti. Bunun, mobil SoC'leri, IoT/düşük güç çiplerini ve daha fazlasını içeren bir dizi ürünü kapsadığını unutmamak gerekiyor. Samsung'un büyümesi, her ikisi de hemen hemen her teknoloji parçasında bulunan DRAM ve mantık IC'lerinin satışından kaynaklandı.
Şirket, sırasıyla 79 milyar dolar, 37,1 milyar dolar ve 30 milyar dolar üreten Intel, SK Hynix ve Micron gibi endüstri devlerini geride bıraktı. Samsung, Çin'deki Xi'an fabrikalarının kapanmasından kaynaklanan artan DRAM sıkıntısı nedeniyle 2022'de daha da fazla kazanacak. Samsung'un yüksek satış rakamları, sektörü etkileyen yarı iletken krizini hesaba kattığımızda daha da etkileyici oluyor.
Diğer taraftan bakıldığında ise, piyasayı etkileyen arz kısıtlamalarının 2022'nin ikinci çeyreğine kadar devam edeceği görüşü bulunuyor. Yine de, sektördeki diğerleri bunun çok daha uzun sürebileceğini düşünüyor. Samsung, sıkıntıyı aşmak için bir acil durum planına sahip olduğunu iddia ediyor.
Galaxy S22 serisinin ne kadar bulunabilir olacağı, bize bu iddiası hakkında kabaca bir fikir verecektir...
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