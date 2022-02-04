Samsung'dan Bir Büyük Liderlik Daha: Yarı İletkenlerde de 1 Numara Oldu!

Samsung, cep telefonu alanında bir numara olduğunun açıklanmasından hemen sonra, bir önemli alanda daha liderliğini ilan etti!

  • Levent Öztürk
Samsung'dan Bir Büyük Liderlik Daha!

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