Samsung Çalışanları, Sır Cihazı Ele Verdi
Samsung çalışanları, halen resmi olarak açıklanmayan ama çok fazla dedikodusu yapılan bu cihazları kullanırken yakalandı!
Yeni patent başvurusundan tahmin yürütecek olursak Samsung, akıllı saatlerdeki Gear ismini Galaxy ile değiştirebilir. Bazı haberler, firmanın sıradaki akıllı saatinin Galaxy Watch olabileceğini iddia ediyor. Samsung'un Android ürünleriyle özdeşleşmiş Galaxy ismine geçiş, firmanın sıradaki giyilebilir cihazı için Tizen işletim sisteminden Wear OS'a geçebileceği (Android Wear) söylentilerini doğurdu.
Samsung'un önümüzdeki aylarda çıkaracağı yeni bir akıllı saat üzerinde çalıştığını biliyoruz. Şimdi ise güvenilir bir kaynak, Samsung'un çalışanlarının Tizen değil Wear OS çalıştıran Gear akıllı saatler giyerken görüldüğünü söylüyor.
Bu güvenilir kaynak, Twitter'da @eveleaks olarak bilinen Evan Blass. Kendisinin çok sağlam bir doğru bilgi sızdırma geçmişi var. O yüzden söylediklerini sadece bir söylenti olarak geçiştirmek doğru olmaz. Blass, şimdilik bu cihazları giyen Samsung çalışanlarını nerede kimin gördüğünü, görülenlerin yeni akıllı saatler mi yoksa Android çalıştıracak şekilde modifiye edilmiş var olan saatler mi olduğunu söylemiyor.
Ateşin olmadığı yerden duman çıkmaz derler. Samsung'un Wear OS'la ilgili bir şeyler yaptığı kesin ama henüz firmanın ne yaptığından emin olmak için çok erken görünüyor.
H. Hüseyin Öztürk
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