Samsung Çalışanları, Sır Cihazı Ele Verdi

Samsung çalışanları, halen resmi olarak açıklanmayan ama çok fazla dedikodusu yapılan bu cihazları kullanırken yakalandı!

Android Wear kullanan Samsung Gear mı geliyor?

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