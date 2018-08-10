Samsung DeX, PC'nizin yerini alabilecek mi?

Samsung amiral gemilerinin bilgisayarlarımızın yerini alabilmesi ihtimalini masaya yatırdık!

Samsung Dex, PC'nizin yerini alabilecek mi?

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