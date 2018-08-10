Samsung DeX, PC'nizin yerini alabilecek mi?
Samsung amiral gemilerinin bilgisayarlarımızın yerini alabilmesi ihtimalini masaya yatırdık!
Dün tanıtılan Samsung Galaxy Note 9'un birçok yeni özelliği telefonun tam bir üretkenlik canavarı olduğu izlenimini uyandırmıştı. Galaxy Note 9 ayrıca önceki amiral gemilerinin sahip olduğu DeX özelliğini bir adım öteye taşıyor. Bu durum aklımıza şu soruyu getirdi: DeX, gerçekten masaüstü bilgisayarlarımızın yerini alabilecek kullanışlılığa sahip mi?
Samsung'un telefon bazlı masaüstü bilgisayar çözümü artık sadece bir USB Type C-HDMI dönüştürücüsü ile çalışabiliyor, bu da ekstra bir aksesuara hatrı sayılır bir miktar ödeme zorunluluğunu ortadan kaldırarak DeX'i çok daha cazip bir hale getiriyor. Peki, DeX gerçekten sizin bilgisayarınızın yerini alabilecek bir konumda mı? Samsung'a göre, cevap evet: DeX, günümüzdeki çoğu bilgisayar kullanıcısının masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarının yerini alabilir.
Elbette içerik üreten ve bilgisayarlarında ağır işleri tamamlayan kullanıcılar için Samsung'un bu iddiası geçerli değil. Fakat günümüzde ortalama bir kullanıcı gerçekten de Samsung Galaxy Note 9'u hepsi-bir-arada bir cihaz olarak kullanabilir.
DeX Nedir, Ne İşe Yarar?
Samsung DeX, aslında Samsung'un Android tabanı üzerinde çalıştırdığı yapay bir arayüz katmanı olarak biliniyor. Android'in dahili klavye ve fare desteğinden faydalanan bu arayüz, alışık olduğumuz bilgisayar arayüzünü Android uygulamaları üzerinde çalıştırabiliyor. Samsung'un Mail ve Takvim gibi uygulamaları ise, uyumlu cihaz DeX moduna geçtiğinde masaüstü versiyonlarını çalıştırmaya başlıyor.
Bundan önce Samsung'un sunduğu DeX çözümleri, istasyon biçiminde ekstra bir aksesuar gerektiriyordu. Ancak Galaxy Note 9 ile birlikte DeX sadece telefon ile monitör arasında görüntü akışını sağlayan bir kablo ile kullanılabiliyor. Ancak DeX, Galaxy S9 veya Note 8'e göre bir değişiklik geçirmemiş gibi görünüyor. Sadece istasyon kullanma zorunluluğunun kalkmasının yanında DeX, artık Galaxy Note 9'un ekranı touchpad olarak kullanılılarak yönetilebiliyor.
DeX, Yeni Bilgisayarınız Olabilir
Cep telefonunu kişisel bilgisayarı olarak kullanabilme fikri ortalama kullanıcıyı işin içine kattığınızda ilginç bir fikir olabiliyor. Bilgisayarını e-mail kontrol etmek, internet alışverişi, film izlemek ve sosyal medya için kullanan kullanıcılar, DeX ile ekran alanından ödün vermeden bir masaüstü bilgisayar yerine cep telefonları ile bu işi halledebilecekler. Bu noktada DeX, birçok insan için cazip bir seçenek haline gelmiştir ancak konseptin avantajları burada bitmiyor: Kullanıcılar 1000 dolara aldıkları telefonlarını DeX platformu ve klavye-fare desteği sayesinde mobil bir oyun konsolu olarak da kullanabilecekler. Bu, aynı fiyata alınabilecek bir iPhone X'e göre çok daha fazla imkânın bir araya gelmesi olarak da yorumlanabilir.
Yine de hatırlatmak gerekir ki, DeX'in cazibesi artık çok fazla eklenti gerektirmemesinde yatıyor. Galaxy Note 9, sadece bir monitör ve bir kablo ile çoğu masaüstünün yerini alabilir. Fakat yine de DeX'ten en fazlasını almak isteyen kullanıcılar için bir Bluetooth klavye-mouse seti almalarını öneririrz. Ayrıca kullanıcılar bir kablosuz şarj ünitesi de almak isteyebilirler, zira önceki istasyon modellerinin aksine Note 9'un DeX çözümü telefonun USB-C portunu sadece görüntü aktarımı için kullancağından dolayı kablolu şarj imkânı olmayacaktır.
Kişisel bilgisayar donanımlarını ağır işler için kullanan kullanıcıların cep telefonlarıyla işlerini halletmeleri ise hâlâ uzak bir gelecekte görünüyor. Snapdragon işlemcileri bugün hiç olmadığı kadar güçlü, ancak mobil işlemciler ne ağır iş yükünü kaldırabilecek bir tasarıma sahip ne de grafik gücü günümüz gerekliliklerini karşılayabilecek bir düzeyde değil. Galaxy Note 9, mobil oyunların her birisini çalıştırabilecek bir grafik kapsaitesine sahip olsa da günümüzde kişisel bilgisayarların grafik kapasitelerinin yanına yaklaşamayacağı bariz, çünkü akıllı telefonlar günümüzde henüz bu ihtiyaçlara göre tasarlanmıyor ve üretilemiyor.
Sonuç olarak, eğer bu tür ihtiyaçlara sahip değilseniz Galaxy Note 9 kendisinden çok daha fazla yer kaplayan sisteminizin yerine rahatlıkla geçebilecek gibi görünüyor. Sadece Android tabanında bir masaüstü kullanma deneyimine alışmanız gerekecek, ondan sonra büyük yer kaplayan bilgisayar kasalarına elveda diyebileceksiniz.
DeX'in geleceği hakkında çok güzel bir fikir ise Samsung'un önceki DeX istasyonlarının üzerine bir cihaz inşa etmesi ile hayata geçebilir. Samsung, Razer'ın Project Linda prototipine benzer olarak sonraki amiral gemisine içine konulabileceği bir laptop kasası üretebilirse, oluşturacağı DeX laptop konsepti ile halihazırda yatırım yaptığı kişisel bilgisayar konseptine çok farklı bir boyut kazandırabilir. Bu, piyasada dikkat çekecek bir Chromebook alternatifi oluşturacağı için Samsung'un bu fikre sıcak bakacağını düşünüyoruz. Bu fikir ayrıca Samsung'un Apple ile olan ezeli rekabetinde Galaxy Note serisinin sonraki telefonlarına harika bir avantaj getirebilir ve Güney Koreli teknoloji devini DeX'in kişisel bilgisayarlarının yerini aldığı bir geleceğe çok daha fazla yakınlaşabilir.
Doğan Kürşat Aktaş
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