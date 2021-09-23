Samsung Galaxy Buds 2 İncelemesi

Kısa bir süre önce tanıtılan Galaxy Buds 2'yi tanıtımdan hemen sonra değerlendirmiş ve ön inceleme notlarımızı sizlerle paylaşmıştık. Sıra geldi, o günden bu yana kullanmaya devam ettiğimiz Samsung'un yeni kulak içi kulaklıkları Galaxy Buds 2 hakkındaki nihai kararımızı vermeye. Bu incelemede Samsung'un yeni Galaxy Buds 2 kulaklık modelini tüm detaylarıyla yakından tanıyacak ve özelliklerinden sizlere bahsedeceğiz.
2019'da piyasaya sürülen orijinal Galaxy Buds'ın devamı niteliğinde olan Galaxy Buds 2, arada piyasaya çıkan Galaxy Buds+, Galaxy Buds Pro ve Galaxy Buds Live'dan da bazı özellikleri elbette miras almış. Bu özellikleri geliştirerek, şu ana kadar üretilen en küçük Buds tasarımıyla bizlere sunan Galaxy Buds 2, ses kalitesi ve kulak uyumundan aktif gürültü engellemeye kadar pek çok alanda iyileştirmeye sahip. Peki, sırasıyla gidelim. İlk olarak da tasarımla sözü açalım.
Samsung Galaxy Buds 2 Tasarımı Nasıl?
Galaxy Buds 2'yi önceki modellerden ayırmanın en kolay yolu tasarımı oluyor. Hatırlarsanız bir önceki model olan Galaxy Buds Live, fasulye şeklindeki tasarımıyla bu tip kulaklıklar arasında pek görmediğimiz bir tasarım çizgisini benimsiyordu. Samsung, bu tasarım anlayışıyla oldukça cesur davranmıştı, fakat anlaşılan bu yolu izlemekten vazgeçmiş. Ancak minimal tasarımı sürdürmeyi de ihmal etmemiş.
Galaxy Buds 2, boyutlarıyla şu ana dek ailenin en küçük boyutlu Buds modeli oluyor. Buds Plus'tan yüzde 15 daha küçük ve yüzde 20 daha hafif olan Galaxy Buds 2, böylece kulağınızdayken varlığını hissettirmiyor ve kulağa da çok rahat şekilde oturuyor. Bu arada çok küçük olduklarından kulaklıkları kutudan çıkartırken ve yerine koyarken ekstra dikkat etmenizde de fayda var, zira düşürürseniz kolay kaybolabilirler.
Kutu tasarımı da küçülen Galaxy Buds 2, elimizde standart beyaz renkli kutu ile bulunuyor. Renk farklılığı ise tomurcuklarda karşımıza çıkıyor. Bizdeki model lavanta renkli olurken, kulaklığın ayrıca yeşil zeytin, beyaz ve siyah renk seçenekleri de bulunuyor.
Galaxy Buds 2'nin tasarım yönüyle zayıf bulduğumuz noktalarından biri yalnızca IPX2 seviyesinde suya dayanıklılık göstermesi. Bu dayanıklılık seviyesi tere karşı egzersizler için yeterli olsa da, yağmur altında kullanırsanız zarar görmesine sebep olabilir. Keşke bu noktada da bir gelişme yapılmış olsaydı, zira selef modelde de IPX2 seviyesi vardı.
Galaxy Buds 2'yi kontrol etmek için dokunmatik kontrollerini kullanabiliyorsunuz. Oldukça sezgisel olan bu dokunmatik sensörler, tek dokunuşla şarkıları durdurmaya ve sürdürmeye, çift dokunuşla bir sonraki şarkıya geçmeye ya da telefonunuza gelen aramaları cevaplamaya, 3 kez bastığınızdaysa bir önceki şarkıya geçmeye olanak tanıyor. Basılı tutarak ise gürültü engelleme özelliğini devreye sokabiliyorsunuz.
Samsung Galaxy Buds 2 Özellikleri Neler?
Galaxy Buds 2, içerdiği sürücü ve tweeter'larıyla orijinal Buds'tan sonra gelişim sağlayan bir model olurken, burada Buds Pro modelinden birtakım özellikleri bünyesinde toplamış. İlk Galaxy Buds modelinde gürültü engelleme özelliği bulunmazken, artık elimizdeki Galaxy Buds 2'de bu özellik mevcut durumda.
Kulaklığın özelliklerini yönetebileceğiniz Galaxy Wearable uygulaması üzerinden ya da tomurcuklara basılı tutarak devreye alabileceğiniz gürültü engelleme özelliği, ortam sesi ile beraber seçilebilir durumda. Böylece istediğiniz durumlarda ortam sesi moduna alarak dış sesleri içeriye alabiliyor, diğer yandan gürültü engelleme modu ile ise dış sesleri engelleyebiliyorsunuz.
Galaxy Wearable yazılımında bu arada değiştirebileceğiniz tek şey kontrol ayarları değil, ayrıca ekolayzır seçenekleri de mevcut durumda. Böylece mesela müziklerde ekstra bası sevenler, bas güçlendirme gibi hazır ayarları seçebiliyorlar. Yine yazılım üzerinden şarj kutusunun ve kulaklıkların pil ömrünün ne kadar kaldığını görebiliyor, kulaklık uyum testi veya kulaklıklarımı bul gibi bölümler de kullanımınıza fayda sağlıyor.
Yazılımın şimdilik tek üzücü bulduğumuz kısmı, bu özelliklerin tümünün yalnızca Android sürümünde mevcut olması. iOS sürümü henüz güncellenmiş değil, ancak güncelleme aldıktan sonra Galaxy Buds 2'nin tüm bu özellikleri iOS tarafında kullanılabilir olacak.
Öte yandan bir eksi bulduğumuz ve sizlerden çokça gelen soru da Galaxy Buds 2'nin Google Asistan desteği içerip içermediği. Galaxy Buds 2'de şu an için Google Asistan desteği yok. Şimdilik Bixby üzerinden bu desteği sağlayabiliyorsunuz. Bixby'e ise ister kulaklığa basılı tutarak, ister Hi Bixby diyerek ulaşmanız mümkün.
Samsung Galaxy Buds 2 Ses Performansı Nasıl?
Samsung, Galaxy Buds 2'de de AKG ile iş birliğini sürdürüyor ve bunun karşılığını alıyor. Galaxy Buds 2'nin müzikal performansı fazlasıyla tatmin edici durumda. Ancak bu noktada selef Buds modellerinden çok da farklı sonuçlar almadık demek doğru olacak. Daha önce incelediğimiz Buds Plus benzeri bir frekans tepkisine sahip olan Buds 2, bas ve tiz notaları güçlendirerek sunan, vokal armonisi güçlü bir model olmuş. Sesleri gayet dengeli bir tatta sunan Buds 2, farklı müzik türlerinde de bu çerçevenin dışına taşmıyor ve böylece tatmin edici hoş melodiler üretebiliyor. Bunda elbette uygulamadan seçeceğiniz ekolayzır ayarının da önemi büyük.
Bu arada yine uygulama içinde Labs adında bir bölüm göreceksiniz. Buradaki Oyun modunu açarak da mobil oyunlarda ses yönünde daha iyi bir performans elde edebileceğinizin bilgisini de verelim.
Galaxy Buds 2, Bluetooth 5.2 desteğine sahip ve iPhone ile Samsung cihazlara tutarlı yüksel kalitede ses sağlamak için SBC, AAC ve Samsung Ölçeklendirilebilir Codec içeriyor. Tüm Android telefonlara baktığımızca AAC codec'inin desteklendiğini görsek de, elbette ses performansının bu kulaklıkları bağladığınız cihaza göre farklılık göstereceğini de unutmamakta fayda var.
Gürültü engelleme performansının ise, selef modellere göre gelişmiş olduğu kesin. Bu noktada kutu içeriğinde şarj kablosuyla beraber 2 adet ek silikon başlık daha getiren kulaklıktan tam performansı sağlayabilmeniz için, bu başlıklardan kulağınıza uygun olanları takmanızı ve kulaklıkları kulağınıza tam olarak oturmanızın da önem taşıdığını söyleyelim.
ANC desteği genel olarak ofis işleri için yeterince iyi, çevre gürültülerini filtreleyebiliyor; öyle ki, ANC açık ve kulağınızda müzik de çalıyorken, aynı odada sizinle konuşmakta olan birini duyamıyorsunuz. Fakat daha gürültülü sesler aradan kaçabiliyor. Bu anlamda uzun uçak seyahatleri konusunda –elbette bunu pandemiden ötürü şimdi deneyemedik ancak- bu özelliğin çok da tatminkar olacağını söylemesi bizce zor. Bu noktada Sony WF-1000XM4 ya da Bose QuietComfort Buds gibi modeller daha profesyonel seçimler olacaktır.
Samsung Galaxy Buds 2 Pil Ömrü Ne Kadar?
Peki, Galaxy Buds 2'nin pili ne kadar gidiyor? Eğer Aktif Gürültü Engelleme özelliğini açık kullanıyorsanız, bu kulaklıktan alacağını pil performansı yaklaşık 5 saat kadar olacak. ANC'yi kapatırsanız bu sürenin yaklaşık 2 saat daha üzerine çıkabiliyorsunuz. Şarj kutusuyla beraber ise, ANC açıkken toplamda 20 saat, kapalı durumda iken ise 29 saate kadar pil performansı elde etmeniz mümkün.
Elbette pil ömrü, kulak içi kulaklıkları nasıl kullandığınızla doğru orantılı olarak değişecek. Az önce bahsettiğimiz pil ömrü dinleme süresi için olurken, kulaklığı sadece konuşmalar için de kullanırsanız, ANC açıkken 3.5 saate kadar kullanım ömrü sağlayabilirsiniz. Kutusuyla beraber ise toplamda 13 – 14 saat civarı bir performans elde etmeniz de mümkün durumda.
Kulaklığın şarjı ise oldukça hızlı oluyor. Sadece 3 dakikalık şarj ile 40 dakikalık çalma süresi sunan Galaxy Buds 2, 5 dakika şarj ederek 1 saate, 10 dakikalık şarj ederek ise yaklaşık 2.5 saate kadar pil ömrü kazanabiliyor. Öte yandan kulaklığın kablosuz şarj desteği de var. Herhangi bir Qi kablosuz şarj pedi ile kulaklık kutusunu şarj edebiliyorsunuz.
Sonuç
Evet, Galaxy Buds 2'yi tüm özellikleri tanıdık. Özellikle yenilenen tasarımıyla ve sağladığı konfor ile beğendiğimiz Galaxy Buds 2, uzayan saplı kablosuz kulaklıklara tasarım ve konfor bakımından en iyi alternatif oluyor diyebiliriz.
Ses performansı konusunda Samsung Ölçeklenebilir ses kodeki ile özellikle Samsung Galaxy akıllı telefon sahiplerinin çok memnun kalacağını söyleyebileceğimiz Buds 2, denediğimiz diğer Android telefonlarla da iyi bir performans sergiledi. Özellikle kulaklıkların EQ ayarını uygulama üzerinden yapabilmeniz de ses performansına büyük katkıda bulunurken, gürültü engelleme özelliğinin de tatminkar seviyede tutulduğunu söyleyebiliriz. Çevrenizdeki insanlar ve sesleri bu kulaklıkla büyük ölçüde duymuyorsunuz. Öte yandan pil ömrünün de gayet yeterli ve hızlı şarj seçenekleri sunması da önemli bir diğer avantajı oluyor.
Peki, fiyatı ne kadar? Genel hatlarıyla gayet memnun kaldığımız Galaxy Buds 2'yi şu an 999 TL fiyatla satın alabiliyorsunuz. Bu anlamda sahip olduğu özellikler ve rakiplerinin fiyatlarını da göz önünde bulundurduğumuzda, fiyat olarak da gayet iyi bir yere oturduğunu söylemesi zor değil. Elbette bu noktada seçim her zaman olduğu gibi yine sizlerin olacak.
CHIP Online Notu: %88
+ Aktif gürültü engelleme
+ Dengeli ses performansı
+ İyileştirilebilir arama kalitesi
+ Galaxy Wearable uygulaması
+ Pil ömrü & Hızlı şarj
- Google Asistan desteği henüz yok
- IPX2 derecesi
Samsung Galaxy Buds 2 Teknik Özellikleri
- Bağlantı Bluetooth 5.2
- Bluetooth Profilleri HFP, A2DP, AVRCP
- Kullanım Süresi 29 saate kadar
- Mikrofon 3 adet
- Sensör Akselerometre, Gyro, Hall Sensörü, Yakınlık Sensörü
- Boyutlar 17 x 20 x 21 mm
- Ağırlık 5.0 gr. / 41 gr. (kılıf)
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