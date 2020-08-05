Samsung Galaxy Tab S7 ve S7+ Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatları

11 inçlik Samsung Galaxy Tab S7 ve 12,4 inç ekranlı Galaxy Tab S7+ bugünkü Unpacked etkinliğinde gerçeğe dönüştü.
Galaxy Tab S7 LTPS IPS LCD ekranla gelirken S7+, Super AMOLED ekranla geliyor. Sırasıyla 1600 x 2560 piksel ve 1752 x 2800 piksel çözünürlük sunan yeni tabletler, 120Hz ekran tazeleme hızıyla dikkat çekiyor. Tabletler tamamen metal gövdeye sahip, ancak Samsung'a göre piyasadaki en hafif tabletler arasındalar.
Galaxy Tab S7 serisi, aynı anda üç uygulamayı ekranda göstermenize izin veriyor. Böylece örneğin YouTube'ta video izlerken çalışmanıza devam edebiliyor ve arkadaşlarının mesajlarına cevap verebiliyorsunuz. Tabletin önemli özelliklerinden S Pen'in gecikme süresi 9 milisaniyeye düşürülmüş, bu sayede gerçek kaleme daha yakın bir deneyim sunuyor.
Tanıtım sırasında klavyenin tabletle kolayca birleşip sökülmesi dikkat çekerken Samsung, klavye üzerindeki touchpad'i büyüttüğünü ve çoklu dokunmatik özelliği eklediğini de söyledi.
Samsung'un Microsoft ile yaptığı ortak çalışma sayesinde Office uygulamalarını tablet üzerinde, Windows 10 deneyimine yakın bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Bunun tam olarak nasıl çalıştığını detaylı testlerde göreceğiz, ancak tabletin ekranında Windows görev çubuğunu görebildik.
Tabletler, not almaya yarayan Noteshelf, Canva ve Clip Studio Paint uygulamalarıyla geliyor. Galaxy Tab S7 ile birlikte Clip Studio Paint, ilk kez Android dünyasına geliyor.
Galaxy Tab S7 ve Galaxy Tab S7+ Özellikleri
Tabletlerin ortak özellikleri arasında Android 10, One UI 2, Snapdragon 865+ işlemci, microSDXC slotu, 128GB 6GB RAM / 256GB 8GB RAM, 13MP + 5MP arka kamera, 8MP ön kamera, stereo hoparlörler, Bluetooth 5.0, USB Type-C, var. Renk seçenekleri olarak Mystic Black, Mystic Bronze ve Mystic Silver sunuluyor.
Galaxy Tab S7'nin parmak izi tarayıcısı yanda bulunurken Galaxy Tab S7+'ın optik parmak izi tarayıcısı, ekranın altında yer alıyor. Galaxy Tab S7 8.000mAh kapasiteli bir pille gelirken Galaxy Tab S7+, 10.090mAh pille geliyor. İki cihaz da 45W hızlı şarjı destekliyor.
Galaxy Tab S7 ve Galaxy Tab S7+ Fiyatları Ne Kadar?
Wi-Fi ve 5G modelleri bulunacak olan Galaxy Tab S7 ve Galaxy Tab S7+, yakında satışa sunulacak. 5G modellerin Türkiye gelmesini şimdilik beklemiyoruz. Wi-Fi modeller için açıklanan Türkiye fiyatları ise Galaxy Tab S7 için 5.499 TL, Galaxy Tab S7 + içinse 6.999 TL. Tabletleri Samsung Online Mağaza'dan alanlar için, bir de klavyeli kılıf hediyesi bulunuyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın