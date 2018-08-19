Samsung Galaxy S9 Active Bu Sene Olası Değil
Uzun süredir beklenen açıklamanın gelmemesi, Galaxy S9 Active'in Samsung'un gündeminde olmadığını mı gösteriyor?
Galaxy S7 Active ve Galaxy S6 Active, sırasıyla 2015 ve 2016 yıllarında duyurulmuş ve Galaxy S5 Active ise 2014 yılının Mayıs ayında resmi olarak piyasaya sunulmuştu. Geçen sene bu dönemde ise Galaxy S8 Active, Kuzey Amerika telekomünikasyon şirketi AT&T için resmi olarak piyasaya sürüldü. Ancak Galaxy S9 Active şu an teknoloji devinin gündeminde görünmüyor.
Elbette, birçok insanın S9 Active'i bekleyip beklemediği belli değil. Active serisi telefonlar genellikle Galaxy S9 Active'i daha az cazip kılacak daha küçük iki Galaxy S'i temel alıyor. Bir başka neden ise Galaxy S9'un sadece bir arka kamera ve 4GB RAM'e sahip olması. Samsung, S9 Active'in RAM'ini artırabilir ancak tek bir kamera kullanmasının, bataryanın 3,000 mAh'den daha düşük bir boyuta küçültülmemesi için S9 için zorunlu olduğunu iddia etti.
Bu durumda Samsung'un Galaxy S9 Active'in 4,000 mAh bir batarya ile gelmesi neredeyse imkansız görünüyor. Galaxy S Active telefonlar, askeri sınıf sağlamlıktan dolayı genellikle emsallerinden daha kalın, ancak diğer boyutları olarak benzerdi. Bu, Plus olmayan bir Galaxy S9'u Active versiyona dönüştürmek için büyük bir batarya için çok az yer bırakıyor. Samsung, S9 Plus'ı bir temel olarak kullanabilir, ancak bu durum tüketicilere uzun ömürlü bir batarya kullandığı Galaxy Note 9 modelini satın almak için çok az sebep bırakıyor.
Ve elbette, bir Galaxy S9 Active'in olmayacağına dair en büyük ipucu, son birkaç ay içinde herhangi bir dedikodu veya sızıntı görmediğimiz gerçeği. Gördüğümüz tek şey, S9 Active'in özelliklerini gösteren oldukça sahte bir sızıntıydı. Bildiğimiz kadarıyla, geliştirilmekte olan cihaz için ürün yazılımı da yok. Galaxy S9 Active'in yolda olmadığına dair çok fazla işaret var, yani ufak da olsa bir beklentiniz varsa bile, belki de umudu kesme zamanı geldi.
Yavuz Şimşek
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