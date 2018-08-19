Samsung Galaxy S9 Active Bu Sene Olası Değil

Uzun süredir beklenen açıklamanın gelmemesi, Galaxy S9 Active'in Samsung'un gündeminde olmadığını mı gösteriyor?

Samsung Galaxy S9 Active Bu Sene Olası Değil

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