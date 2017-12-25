Samsung Galayx S9 Aksesuarları Onaylandı
Samsung'un yeni amiral gemisi olacak Galaxy S9'un aksesuarları ortaya çıktı!
Galaxy S9, Samsung'un 2018 yılındaki ilk amiral gemisi olarak karşımıza çıkacak. Şubat ayında düzenlenecek olan Mobil Dünya Kongresi kapsamında tanıtılması beklenen Galaxy S9, hakkında şu ana kadar çok sızıntı verdi, vermeye de devam ediyor. CHIP Online olarak her akıllı telefon modelinde olduğu gibi Galaxy S9 ile ilgili de başından bu yana sizlere gelişmeleri aktardık. Hakkında neler bildiğimizi, bu sayfadan sizler de öğrenebilirsiniz.
Galaxy S9 ile ilgili gelen yeni haberse, yeni amiralin aksesuarlarının onaylandığı. Bir online perakende şirketi tarafından ortaya çıkan Galaxy S9 aksesuarları arasında çok sayıda koruma kılıfı yer alıyor. Bunlar arasında Galaxy S9 Alcantara Cover Case, Galaxy S9 Clear View Stand Cover Case, Galaxy S9 LED Flip Wallet Cover, Galaxy S9 Silicone Cover Case ve daha pek çoğu bulunuyor. Yer alan Galaxy S9 aksesuarların tümünü bu bağlantıdan sizler de görebilirsiniz.
Çok sayıda renk seçenekleriyle satışa sunulan Galaxy S9 aksesuarlarını, elbette yine de bu kadar önceden satın almamakta fayda olduğu kesin. Hem fiyatları yüksek, hem de her ihtimale karşı hazırlıklı olmakta fayda var. Eğer Galaxy S9 satın almayı planlıyorsanız, bizce 26 Şubat'ta yapılacak etkinliği bekleyin.
Ercan Uğurlu
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