Samsung'da Hangi Yönetici, Ne Kadar Para Kazanıyor?

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, özellikle akıllı telefon satışlarında önemi başarılara imza atarken, yaptığı yatırımlara da büyük miktarda para harcıyor. Yapılan araştırmalara göre Samsung, 2021 yılında toplam 17.2 milyar doları araştırma ve geliştirme faaliyetlerine harcarken, altyapı harcamalarını da artırmış durumda.
Genellikle kazanç, harcama ve çeyrek satış sonuçlarının açıklandığı Samsung'da çalışanların maaşları da belli dönemlerde ortaya çıkıyor. 2021 yılı için yöneticilerin kazançları da belli oldu. Buna göre Samsung'un mobil bölümün eski şefi DJ Koh, geçtiğimiz yıl en yüksek maaşı alan Samsung yöneticisi oldu. DJ Koh, 2021 yılında 3.3 milyar dolar değerinde ikramiye ve 5.2 milyon dolar emeklilik maaşı dahil olmak üzere 2021 yılında 9.6 milyon dolar elde ederken, onun yerine mobil bölümün başına gelen Kim Hyuk-seok ise, 2'inci sırada. Kim Hyuk-seok, geçtiğimiz yıl 8.4 milyon dolar kazanarak DJ Koh'tan sonra geliyor.
Samsung'da 3'üncü yüksek ücretli çalışan yönetici ise Kim Ki-nam. Geçen yıl yarı iletlen denetiminden istifa eden Ki-nam, şimdilerde şirketin fütüristik teknolojiler geliştirilmesi için Ar-Ge bölümüne liderlik ediyor ve kendisine bunun için yılda 7 milyon dolarlık bir ödeme yapılıyor.
Samsung Group'un fiili lideri Lee Jae-yong ise davalar ve kısıtlamalar nedeniyle 2017 yılından bu yana şirketten maaş alamıyor. Sancılı geçen suçlama ve mahkeme süreçleri ile karşılaşan Lee Jae-yong, buna karşın yine de şirketin 5 iştirakinden temettü olarak tam 280 milyon dolar kazanmış. Yani Jae-yong, temettü yoluyla yine açık ara en yüksek maaş alan yönetici konumunda.
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