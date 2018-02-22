Samsung, Kenarsız Ekran Sağlayabilir
Samsung, diğer akıllı telefon OEM'lerine kenarsız ekranlar sağlayabilir!
- H. Hüseyin Öztürk
Samsung'un Infinity Display ekranı, geçen sene Galaxy akıllı telefonların en önemli satış sebeplerinden biriydi. Infinity Display, Samsung'un pazarlama amacıyla "kenarsız" ekranlara verdiği isim. Samsung Display bölümü tarafından yapılan ekranlar, Samsung'a akıllı cep telefonu tasarımında önemli avantaj sağladı.
Şimdiye kadar Infinity Display'ler hep amiral gemisi Galaxy akıllı telefonlarla sınırlıydı. Bu senenin başında ise yavaş yavaş daha alt seviye telefonlara da gelmeye başladı, firmanın premium orta seviye telefonları Galaxy A8 (2018) ve Galaxy A8+ (2018), kenarsız ekrana sahipti.
The Inverstor'un yazdığına göre, Samsung Display, bu sene kenarsız ekranları orta seviye akıllı telefonlara getirecek. Galaxy akıllı telefonlarda gördüğümüz eğimli kenarsız ekranlar yerine, bu orta seviye telefonlara yeni A8'lerde gördüğümüz düz ekranlardan gelecek. Bunun sebebi, düz ekranların eğimli olanlara göre daha ucuza üretilmesi ve orta seviye telefonların belli bir fiyatı aşmamasının gerekmesi.
Bunun yanında Samsung'un Çinli firmalardan da rekabet görmesi bekleniyor. Ayrıca Samsung, muhtemelen diğer akıllı telefon OEM'lerine kenarsız ekran da sağlayacak.
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