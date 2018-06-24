Samsung, Note 9'un yanında bir ürünü daha...

Samsung, Galaxy Note 9 ile beraber yeni akıllı saatini de tanıtabilir!

Samsung, Note 9 ile bir ürün daha tanıtabilir...

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