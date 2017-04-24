Samsung, OLED Ekranlarda Bir Sonraki Nesile Hazır!
Samsung, OLED ekranlar konusunda bir dev adım daha atıyor; OLED ekranların yeni nesli için düğmeye basıyor!
Yüzde 95 pazar payı ile Dünya'nın en büyük akıllı telefon OLED panel üreticisi olan Samsung Display, bu payını daha da genişletmeyi planlıyor. Söylenenlere göre firma, rakipleri halen altıncı nesil OLED ekran panellerine odaklanmaya çalışırken, yakın bir zaman içerisinde yedinci nesil akıllı telefon OLED panellerinin üretimine başlayacak.
Bir analist'in The Investor'a söylediğine göre Samsung'un yeni A4 üretim hattı, önümüzdeki yılın ikinci çeyreğine kadar yedinci nesil OLED panellerin üretimine başlayacak. Söylenenlere göre firma, önümüzdeki yıllarda katlanabilir OLED, plastik-üzeri-çip OLED, 4K (880ppi) OLED panelleri de seçeneklerinin arasına ekleyecek.
Ekran araştırma firması UBI Research CEO'su Yi Choong-hoon'un yakın zamandaki bir raporda belirttiği üzere, rakiplerin altıncı nesil OLED panel üretiminde Samsung'a yetişmeye başlaması ile beraber, Samsung'un daha yüksek üretim için gözünü yedinci nesil OLED panellere çevirmesi kaçınılmaz...
Levent Öztürk
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