Samsung Telefon Bataryaları İçin "Grafen" İddiası!
Sızıntılara göre Samsung, akıllı telefonlarında grafen tabanlı batarya teknolojisini kullanacak!
- Ercan Uğurlu
Günümüzde akıllı telefon bataryaları -eğer ekstra batarya modları kullanılmazsa- yaklaşık olarak 1 ila 2 gün arasında dayanıyor. Ancak önümüzdeki birkaç yıl içinde bu durum değişecek, zira telefon üreticileri farklı batarya teknolojilerine yönelecekler. Şu an halihazırda akıllı telefonlarda kullanılan Lityum-iyon piller, yerini grafen tabanlı batarya teknolojisine bırakmak üzere.
Pek çok sızıntısıyla ünlü Evan Blass tarafından yazılana göre, Lityum-iyon piller yetersiz. Samsung'un gelecek yıl veya en geç 2021 yılında akıllı telefonlarında grafen tabanlı batarya kullanacağını düşündüğünü belirten Blass, bunda büyük olasılıkla haklı çıkacak. Zira bundan 3 yıl kadar önce Çin'de üretilen grafien tabanlı bataryalar, artık muhtemelen belli bir olgunluğa ulaşmış durumda.
Elbette grafen tabanlı batarya kullanma düşüncesi, Samsung tarafına özel bir durum değil. Muhtemelen şu an pek çok akıllı telefon üreticisi de bu düşüncenin içinde ve önümüzdeki yıllarda bu yeni nesil batarya teknolojisini akıllı telefonlarda görebileceğiz.
Öte yandan "batarya" ve "Samsung" kelimeleri yan yana geldiğinde akıllara hemen büyük bir fiyaskoya imza atan Galaxy Note 7 modeli geliyor. Galaxy Note 7 ile bataryada büyük sorun yaşayan Samsung, bakalım grafen tabanlı bataryada nasıl bir yol izleyecek, merakla bekliyoruz.
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